Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в НХЛ
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в Национальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в Национальной хоккейной лиге, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Возможность сыграть за клуб «Филадельфия Флайерз» в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» появилась у белорусского форварда, выступающего за
В итоге Максим Сушко, начинавший сезон в минском «Динамо», провел на льду во встрече с «конными полицейскими» около шести минут и результативными действиями не отметился.
Что касается исхода игры, то в послематчевой серии штрафных бросков команда Максима Сушко проиграла — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).
В основное время у «Флайерз» отличились Николя
Команда «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 13 очков в 15 встречах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» с 19 очками после 14 игр в этом же дивизионе — второе место, уступая лидерство «Бостон Брюинз». «Мишки» заработали 22 очка в 15 встречах.