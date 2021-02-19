Белорусский хоккеист Максим Сушко дебютировал в НХЛ

Возможность сыграть за клуб «Филадельфия Флайерз» в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» появилась у белорусского форварда, выступающего за фарм-клуб команды из Пенсильвании «Лихай Вэлли» в АХЛ, после того, как сразу шесть игроков основы «летчиков» (защитник Джастин Браун, нападающие Клод Жиру, Трэвис Конекни, Скотт Лотон, Оскар Линдблум и Якуб Ворачек) остались вне заявки на матч из-за карантина в соответствии с COVID-протоколом НХЛ.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8HTOtQyYypw" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге Максим Сушко, начинавший сезон в минском «Динамо», провел на льду во встрече с «конными полицейскими» около шести минут и результативными действиями не отметился.

Что касается исхода игры, то в послематчевой серии штрафных бросков команда Максима Сушко проиграла — 2:3 (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1).

В основное время у «Флайерз» отличились Николя Обе-Кубель и Джоэль Фараби. За «Рейнджерс» забрасывали Колин Блэквелл и Брендан Смит. Победу нью-йоркцам принес буллит, реализованный российской звездой «Рейнджеров» Артемием Панариным.

Команда «Нью-Йорк Рейнджерс», набрав 13 очков в 15 встречах, занимает седьмое место в турнирной таблице Восточного дивизиона НХЛ. «Филадельфия Флайерз» с 19 очками после 14 игр в этом же дивизионе — второе место, уступая лидерство «Бостон Брюинз». «Мишки» заработали 22 очка в 15 встречах.