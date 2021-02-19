«Вашингтон» вернул из фарм-клуба российского вратаря Самсонова

23-летний вратарь провел два матча в сезоне, последний — 17 января, после чего заразился коронавирусом. Голкипер вернулся к тренировкам 8 февраля, а 14 февраля был отправлен в фарм-клуб «Херши Беарс», где провел две игры. Следующий матч «Вашингтон» проведет 20 февраля против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Самсонов выступает за «Вашингтон» с 2018 года. Перед стартом чемпионата россиянин рассматривался как основной вратарь команды. Всего в НХЛ он провел 28 матчей, в которых одержал 17 побед, отражая в среднем 91% бросков. Россиянин был выбран «Вашингтоном» на драфте 2015 года под общим 22-м номером.