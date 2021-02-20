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09:57 (мск), источник: ТАСС

Ничушкин рассказал о подготовке к матчу НХЛ на открытом воздухе на озере Тахо

ТАСС, 20 февраля. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин рассказал о подготовке и тренировке команды перед первым в сезоне матче на открытом воздухе, который пройдет на берегу озера Тахо в штате Невада. Комментарий Ничушкина приводит русскоязычная версия сайта НХЛ.

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Источник: AP 2020

20 февраля «Колорадо» на южном берегу озера Тахо в штате Невада сыграет с «Вегасом», встреча начнется в 23:00 мск. 21 февраля в 22:00 мск на той же площадке встретятся «Бостон» и «Филадельфия».

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НХЛ 2020-2021
Неделя 6, 20.02.2021, 23:00

Колорадо Эвеланш-Вегас Голден Найтс-

«Мы и визоры затемненные ставим, но все равно, если честно, солнце пробивает в глаза, — сказал Ничушкин. — В целом нас ждет динамичная игра, и все будут в одинаковых условиях. Разве что будет трудно вратарю, которому придется играть против солнца, но в целом не критично. Тут одинаково отовсюду идет отражение».

«Кстати, это место в Тахо очень похоже на природу возле Тургояка (озеро на территории Миасского городского округа Челябинской области — прим. ТАСС). Такая же дикая, много сосен. Немного прохладно, но на солнце нормально, с озера дует очень такой неплохой ветер. Надеюсь, он не сильно будет мешать игре», — добавил нападающий «Колорадо».

«Колорадо» после 13 матчей набрал 17 очков и расположился на третьем месте в таблице Западного дивизиона. «Вегас» занимает вторую позицию, набрав 21 очко за 14 встреч.

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