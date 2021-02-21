Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ
В ночь на 21 февраля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 5:1.
В ночь на 21 февраля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 5:1.
Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этой игре отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету 23-летнего россиянина 11 (3+8) очков в дебютном сезоне НХЛ.
Таким образом, Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ. Для этого россиянину потребовалось 14 матчей.
Ранее это достижение принадлежало Рикарду Валлину и Мариану Габорику — по 18 игр.