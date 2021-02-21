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10:29 (мск), источник: Sport24

Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ

В ночь на 21 февраля состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» — «Миннесота Уайлд». Встреча завершилась победой «Уайлд» со счетом 5:1.

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Источник: AP 2020

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этой игре отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету 23-летнего россиянина 11 (3+8) очков в дебютном сезоне НХЛ.

Таким образом, Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ. Для этого россиянину потребовалось 14 матчей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее это достижение принадлежало Рикарду Валлину и Мариану Габорику — по 18 игр.

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