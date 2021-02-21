Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов в этой игре отметился двумя результативными передачами. Теперь на счету 23-летнего россиянина 11 (3+8) очков в дебютном сезоне НХЛ.

Таким образом, Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ. Для этого россиянину потребовалось 14 матчей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/HHkIHfjVF8g" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.