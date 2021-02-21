Бригада технических работников площадки на озере Тахо признана первой звездой дня в НХЛ

В воскресенье «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на специально смонтированной площадке рядом с озером Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, но после первого периода был прерван из-за тающего льда, лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск), таким образом, перерыв между первым и вторым периодами составил больше девяти часов. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную «Зимнюю классику», игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--40a4cd780566cfa71595" data-vnd="40a4cd780566cfa71595" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=40a4cd780566cfa71595" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая звезда была присуждена разминке «Питтсбурга» перед тысячным матчем капитана команды Сидни Кросби в регулярных чемпионатах НХЛ — против «Айлендерс» (3:2). Хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего и все вместе одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.

33-летний Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим за команду 1 000 матчей. «Питтсбург» выбрал канадца под общим первым номером на драфте 2005 года, всего он набрал 1 278 очков (468 шайб + 810 результативных передач) в НХЛ. Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в плей-офф на его счету 168 матчей и 189 (68+121) очков.