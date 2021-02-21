Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Сочи
Хоккей. НХЛ
08:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Эдмонтон Ойлерз
Калгари Флэймз
71
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Миннесота Уайлд
15
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
22:00
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
40
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона Койотс
Лос-Анджелес Кингз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Нэшвилл Предаторз
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Торонто Мэйпл Ливз
35
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
45
Хоккей. НХЛ
01:00
Детройт Ред Уингз
Флорида Пантерз
21
Все события
Фоторепортажи
10СКА разгромил «Спартак»
14Луис Адриано завоевал Кубок Либертадорес
12:19 (мск), источник: ТАСС

Бригада технических работников площадки на озере Тахо признана первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 21 февраля. Бригада технических работников, которая восстанавливала качество льда на площадке на озере Тахо во время прерывавшегося матча между «Колорадо» и «Вегасом», признана первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Наверх
Источник: Reuters

В воскресенье «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на специально смонтированной площадке рядом с озером Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, но после первого периода был прерван из-за тающего льда, лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск), таким образом, перерыв между первым и вторым периодами составил больше девяти часов. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную «Зимнюю классику», игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вторая звезда была присуждена разминке «Питтсбурга» перед тысячным матчем капитана команды Сидни Кросби в регулярных чемпионатах НХЛ — против «Айлендерс» (3:2). Хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего и все вместе одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.

33-летний Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим за команду 1 000 матчей. «Питтсбург» выбрал канадца под общим первым номером на драфте 2005 года, всего он набрал 1 278 очков (468 шайб + 810 результативных передач) в НХЛ. Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в плей-офф на его счету 168 матчей и 189 (68+121) очков.

Третьей звездой дня названы ретро-свитеры «Аризоны», которая проиграла дома «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.

Читайте также
Колорадо Эвеланш
3:2
1:0, 1:1, 1:1
Вегас Голден Найтс
 "Проигрываете, но проигрывайте мужиками". А кто мужиками сегодня на поле был?"
В первом раунде мужчины повели, но в оставшихся двух девушки не оставили от соперников камня на камне
«Зенит» и «Спартак» остались за бортом Кубка России
Коварное солнце растянуло матч НХЛ на озере Тахо на 10,5 часов
Вышел и забил пяткой «Спартаку»! Герой дерби Тюкавин – кто он?
Льюис нокаутировал Блейдса в главном поединке Fight Night 185
Игрок сборной России рассказал, как Медведеву победить Джоковича
Капризов быстрее всех новичков «Миннесоты» набрал 10 очков в НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь