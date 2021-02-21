Бригада технических работников площадки на озере Тахо признана первой звездой дня в НХЛ

В воскресенье «Колорадо» обыграл «Вегас» со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на специально смонтированной площадке рядом с озером Тахо (штат Невада) под открытым небом. Матч начался в полдень по местному времени, но после первого периода был прерван из-за тающего льда, лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск), таким образом, перерыв между первым и вторым периодами составил больше девяти часов. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную «Зимнюю классику», игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.
Вторая звезда была присуждена разминке «Питтсбурга» перед тысячным матчем капитана команды Сидни Кросби в регулярных чемпионатах НХЛ — против «Айлендерс» (3:2). Хоккеисты вышли на лед в свитерах с 87-м номером нападающего и все вместе одновременно повторяли его ритуал по завязыванию шнурков.
33-летний Кросби стал первым игроком в истории «Питтсбурга», сыгравшим за команду 1 000 матчей. «Питтсбург» выбрал канадца под общим первым номером на драфте 2005 года, всего он набрал 1 278 очков (468 шайб + 810 результативных передач) в НХЛ. Кросби — трехкратный обладатель Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017), в плей-офф на его счету 168 матчей и 189 (68+121) очков.
Третьей звездой дня названы ретро-свитеры «Аризоны», которая проиграла дома «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.