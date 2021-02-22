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01:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин и Гусев забросили по шайбе

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.

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В составе хозяев дубль оформил Ти Джей Оши, еще по шайбе забросили Джон Карлсон и Александр Овечкин. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. В составе гостей, которые вели со счетом 2:0, отличились Андреас Йонссон, Джек Хьюз и Никита Гусев.

После этого матча «Вашингтон» с 21 очком занимает второе место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 14 очками — на седьмой строчке.

Вашингтон Кэпиталз
4:3
0:1, 1:1, 3:1
Нью-Джерси Дэвилз
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