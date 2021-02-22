«Вашингтон» победил «Нью-Джерси», Овечкин и Гусев забросили по шайбе
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.
«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграл «Нью-Джерси» со счетом 4:3.
В составе хозяев дубль оформил Ти Джей Оши, еще по шайбе забросили Джон Карлсон и Александр Овечкин. Форвард «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился результативной передачей. В составе гостей, которые вели со счетом 2:0, отличились Андреас Йонссон, Джек Хьюз и Никита Гусев.
После этого матча «Вашингтон» с 21 очком занимает второе место в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» с 14 очками — на седьмой строчке.