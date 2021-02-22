Овечкина прорвало! Великий русский снайпер добил «Нью-Джерси», прервав затянувшуюся серию без голов
Чтобы открыть счет голам в новом сезоне Гусеву понадобилось 10 матчей.
Чтобы открыть счет голам в новом сезоне Гусеву понадобилось 10 матчей.
С точки зрения выступления русских игроков команды Питера Лавиоллета и Линди Раффа являются одними из самых слабых в текущей регулярке: десятиматчевая безочковая серия Орлова на старте сезона, отправка Самсонова в АХЛ, частые осечки у снайперской пушки главной русской звезды современной НХЛ Овечкина, невзрачная игра Кузнецова, и, наконец, полный провал от Гусева в начале регулярного чемпионата. Все это не сулило предстоящей встрече между «Вашингтоном» и «Нью-Джерси» больших подарков для зрителей из России.
«Саша не забивает, не забивает, а потом раз — и
Многолетний одноклубник Александра Великого вскрыл больной нарыв в игре капитана «Кэпиталз», которому никак не удается поставить голы на поток в этом укороченном сезоне: пушка Овечкина молчит на протяжении последних четырех матчей и это неизменно сказывается на результатах команды, которой недостает помощи от лучшего игрока в истории клуба.
Первый опасный момент сегодняшней игры случился уже на второй минуте: «Нью-Джерси» выскочил «два в один» и Хьюз имел шикарный момент для взятия ворот, но Крэйгу Андерсону удалось оставить счет на табло неизменным.
Команда Раффа, благодаря эффективному форчеку, сумела создать себе преимущество, позволившее ей отрыть счет в матче: форварды «Дэвилз» активно шли в прессинг и раз за разом накрывали защитников «Вашингтона». К середине периода гости имели убедительное преивосходство по броскам (7−0) и своей активностью вынудили «Кэпиталз» заработать удаление, которое впоследствии удалось реализовать: после ухода с площадки первой спецбригады во главе с Гусевым, которая не сумела создать опасных моментов у ворот Андерсона, отличился Юнссон.
Ближе к перерыву команде Овечкина удалось выровнять игру и провести несколько продолжительных позиционных атак. Реальный шанс сравнять счет получил Александр Великий, который после изысканного паса Кузнецова угодил в штангу.
Несмотря на все попытки «столичных» вернуться в матч, «Нью-Джерси» не собирался так просто отдавать инициативу, которую гости захватили еще в первом периоде. Серьезность этих намерений показал Джек Хьюз, с бэкхенда отправив шайбу в сетку ворот соперника.
После этого «Дэвилз» снизили активность в чужой зоне, поэтому парни Лавиолетта вдохнули полной грудью и все чаще огрызались: шайба Оши выглядела справедливым итогом второго периода.
В заключительном отрезке матча «Вашингтон» делал все, чтобы вернуть игру под свой контроль. И к середине периода хозяевам это удалось: «столичные» забросили 2 шайбы за 2 минуты и сделали весомую заявку на победу.
Сначала Карлсон броском со средней дистанции сравнял счет, а в следующей шайбе наконец поучаствовали россияне: Кузнецов отдал шикарный пас на Оши, а Овечкин грамотно закрыл обзор Аарону Деллу — 3:2.
Что касается Никиты Гусева, то он
За несколько минут до конца встречи свое слово сказал Александр Овечкин: капитан «Вашингтона» прервал свое молчание, которое продлилось 15 периодов и заставило болельщиков клуба изрядно понервничать. Ови прорвало!
А за 11 секунд до конца Никита Гусев забросил первую шайбу в сезоне! Бывшему лидеру СКА понадобилось для этого целых 10 матчей.
Вечер воскресенья подарил облегчение сразу нескольким нашим соотечественникам: и если Овечкин за 4 прошедших встречи не успел забыть, как забиваются голы, то Никита Гусев уж точно испытал те эмоции, которые он не испытывал уже очень давно.
Максим Самарцев