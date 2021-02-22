«Оттава» в овертайме победила «Монреаль» в матче НХЛ. Зуб и Зайцев сделали по передаче

В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (10-я минута), Джон Норрис (44) и Брэди Ткачук (64). У гостей отличились Ник Судзуки (2) и Кори Перри (55).

Российские защитники «Оттавы» Артем Зуб и Никита Зайцев сделали по одной результативной передаче. Зуб проводит первый сезон в НХЛ, на его счету 4 (1 шайба + 3 передачи) очка в 11 матчах сезона. В активе Зайцева 7 передач в 20 играх.