«Бостон» победил «Филадельфию» в матче НХЛ на озере Тахо. Пастрняк оформил хет-трик

В составе победителей отличились Давид Пастрняк (1, 21, 58-я минута), Чарли Макэвой (16), Чарли Койл (37), Трент Фредерик (37) и Ник Ритчи (38). У проигравших шайбы забросили Джоэль Фараби (7), Шон Кутюрье (15) и Джеймс ван Римсдайк (53).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу. На его счету 8 (2 шайбы + 6 передач) очков в 15 матчах текущего сезона. Форвард «Бостона» Фредерик впервые отличился в НХЛ. На его счету также одна передача в 33 матчах в лиге.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bf92637e778be2dc421e" data-vnd="bf92637e778be2dc421e" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bf92637e778be2dc421e" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Пастрняк открыл счет в матче на 34-й секунде. Быстрее в играх на открытом воздухе смог отличиться только Колби Армстронг — в составе «Питтсбурга» он поразил ворота «Баффало» (2:1 Б) в 2008 году на 21-й секунде. Картер Харт из «Филадельфии» стал самым молодым голкипером в истории НХЛ в матчах под открытым небом (22 года и 192 дня). Прежнее достижение принадлежало российскому голкиперу Семену Варламову, который в 2011 году в составе «Вашингтона» принял участие в «Зимней классике» в возрасте 22 лет и 249 дней. После второго периода Харт был заменен на Брайана Эллиотта пр счете 2:6.

Ван Римсдайк, кроме гола, отметился двумя результативными передачами. Он преодолел отметку в 500 очков в НХЛ. Всего на счету нападающего «Филадельфии» теперь 502 (255+247) очка в 766 матчах регулярных чемпионатов.

Официальный сайт НХЛ

Пастрняк, забросив три шайбы, повторил достижение Тайлера Тоффоли. В прошлом сезоне он стал первым игроком в истории НХЛ, сделавшим хет-трик в матче на открытом воздухе, забросив три шайбы за «Лос-Анджелес» в матче против «Колорадо» (3:1). Чешский форвард был признан первой звездой матча. Второй звездой стал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, который сделал две голевые передачи. Третьей звездой стал ван Римсдайк.

Матчи на озере Тахо

Первый в сезоне НХЛ матч на открытом воздухе прошел на берегу озера Тахо между «Колорадо» и «Вегасом» (3:2). Матч начался в полдень по местному времени в субботу, но после первого периода был прерван из-за тающего льда. Лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск).

В воскресенье на той же площадке была запланирована встреча между «Бостоном» и «Филадельфией». Учтя опыт субботней игры, организаторы приняли решение перенести матч на вечернее время — 03:30 мск, однако встреча началась на полчаса позднее из-за слишком ярких лучей солнца, которые мешали хоккеистам. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную «Зимнюю классику», игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.