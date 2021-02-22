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10:45 (мск), источник: ТАСС

«Бостон» победил «Филадельфию» в матче НХЛ на озере Тахо. Пастрняк оформил хет-трик

ТАСС, 22 февраля. «Бостон» обыграл «Филадельфию» со счетом 7:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на специально смонтированной площадке на озере Тахо (штат Невада) под открытым небом.

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Источник: AP 2020

В составе победителей отличились Давид Пастрняк (1, 21, 58-я минута), Чарли Макэвой (16), Чарли Койл (37), Трент Фредерик (37) и Ник Ритчи (38). У проигравших шайбы забросили Джоэль Фараби (7), Шон Кутюрье (15) и Джеймс ван Римсдайк (53).

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал результативную передачу. На его счету 8 (2 шайбы + 6 передач) очков в 15 матчах текущего сезона. Форвард «Бостона» Фредерик впервые отличился в НХЛ. На его счету также одна передача в 33 матчах в лиге.

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Пастрняк открыл счет в матче на 34-й секунде. Быстрее в играх на открытом воздухе смог отличиться только Колби Армстронг — в составе «Питтсбурга» он поразил ворота «Баффало» (2:1 Б) в 2008 году на 21-й секунде. Картер Харт из «Филадельфии» стал самым молодым голкипером в истории НХЛ в матчах под открытым небом (22 года и 192 дня). Прежнее достижение принадлежало российскому голкиперу Семену Варламову, который в 2011 году в составе «Вашингтона» принял участие в «Зимней классике» в возрасте 22 лет и 249 дней. После второго периода Харт был заменен на Брайана Эллиотта пр счете 2:6.

Ван Римсдайк, кроме гола, отметился двумя результативными передачами. Он преодолел отметку в 500 очков в НХЛ. Всего на счету нападающего «Филадельфии» теперь 502 (255+247) очка в 766 матчах регулярных чемпионатов.

Официальный сайт НХЛ

Пастрняк, забросив три шайбы, повторил достижение Тайлера Тоффоли. В прошлом сезоне он стал первым игроком в истории НХЛ, сделавшим хет-трик в матче на открытом воздухе, забросив три шайбы за «Лос-Анджелес» в матче против «Колорадо» (3:1). Чешский форвард был признан первой звездой матча. Второй звездой стал нападающий «Бостона» Брэд Маршанд, который сделал две голевые передачи. Третьей звездой стал ван Римсдайк.

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Матчи на озере Тахо

Первый в сезоне НХЛ матч на открытом воздухе прошел на берегу озера Тахо между «Колорадо» и «Вегасом» (3:2). Матч начался в полдень по местному времени в субботу, но после первого периода был прерван из-за тающего льда. Лига приняла решение возобновить встречу в вечернее время (08:00 мск).

В воскресенье на той же площадке была запланирована встреча между «Бостоном» и «Филадельфией». Учтя опыт субботней игры, организаторы приняли решение перенести матч на вечернее время — 03:30 мск, однако встреча началась на полчаса позднее из-за слишком ярких лучей солнца, которые мешали хоккеистам. Матчи на озере Тахо призваны заменить традиционную «Зимнюю классику», игры которой в текущем сезоне не состоятся из-за пандемии коронавируса.

«Бостон» лидирует в таблице Восточного дивизиона, набрав 24 очка в 16 матчах. «Филадельфия» занимает третье место с 19 очками в 15 играх. В следующем матче «Бостон» сыграет на выезде с «Нью-Йорк Айлендерс» 26 февраля, «Филадельфия» днем ранее примет «Нью-Йорк Рейнджерс».

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7:3
2:2, 4:0, 1:1
Филадельфия Флайерз
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