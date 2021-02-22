Хоккеист «Рейнджерс» Панарин покинул расположение клуба из-за обвинений в избиении девушки

Ранее бывший главный тренер подмосковного «Витязя» Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» сообщил, что Панарин, будучи игроком «Витязя», в декабре 2011 года несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии.

Панарину 29 лет, он перешел в «Рейнджерс» в 2019 году, заключив семилетний контракт на $81,5 млн, что сделало его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. По итогам прошлого сезона Панарин набрал 95 (32 шайбы + 63 передачи) очков и был номинирован на призы лучшему игроку сезона по версии ассоциации журналистов и по версии хоккеистов, но обеих наград удостоился немецкий форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль.

Ранее в НХЛ Панарин выступал за «Коламбус» (2017−2019) и «Чикаго» (2015−2017). По итогам сезона-2015/16 он стал обладателем «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку по итогам регулярного чемпионата НХЛ), набрав 77 (30+47) очков в 80 матчах. Всего в лиге нападающий провел 405 матчей, набрав 433 (153+280) очка.