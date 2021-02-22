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20:04 (мск), источник: Sport24

«Рейнджерс» выступили с заявлением по ситуации с Панариным. Хоккеист отрицает, что избил девушку в 2011 году

«Нью-Йорк Рейнджерс» опубликовали официальное заявление по поводу обвинений в адрес российского нападающего Артемия Панарина в избиении девушку в 2011 году.

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Источник: Sport24

Эту историю «Комсомольской правде» рассказал бывший тренер Панарина в «Витязе» Андрей Назаров. По его словам, хоккеист избил в баре в Риге 18-летнюю гражданку Латвии.

«Артемий категорически и решительно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Это явно тактика запугивания, используемая против него за откровенное высказывание о последних политических событиях. Артемий потрясен и обеспокоен, и проведет какое-то время вне команды. “Рейнджерс” полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — говорится в сообщении.

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Панарин известен критическими высказываниями в адрес российской власти. Назаров ранее критиковал позицию хоккеиста.

В регулярном чемпионате НХЛ-2020/21 29-летний нападающий набрал 18 (5+13) очков в 14 сыгранных матчах.

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