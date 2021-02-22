«Рейнджерс» выступили с заявлением по ситуации с Панариным. Хоккеист отрицает, что избил девушку в 2011 году

Эту историю «Комсомольской правде» рассказал бывший тренер Панарина в «Витязе» Андрей Назаров. По его словам, хоккеист избил в баре в Риге 18-летнюю гражданку Латвии.

«Артемий категорически и решительно отрицает все обвинения в этой сфабрикованной истории. Это явно тактика запугивания, используемая против него за откровенное высказывание о последних политических событиях. Артемий потрясен и обеспокоен, и проведет какое-то время вне команды. “Рейнджерс” полностью поддерживают Артемия и будут работать с ним, чтобы установить источник этих необоснованных обвинений», — говорится в сообщении.