Клубный пес «Вашингтона» покинул команду. Он подошел к завершающей стадии становления служебной собакой

В октябре 2019 года «Вашингтон» объявил о начале сотрудничества с организацией America’s VetDogs, которая предоставляет служебных собак ветеранам и людям с ограниченными возможностями. В течение 17 месяцев «Капитан» прошел специальную подготовку и социализацию в «Кэпиталз». После он пройдет официальное обучение для служебных собак, а затем будет передан ветерану или человеку с ограниченными возможностями.

Первым шагом в процессе передачи собаки является оценочный период, который включает более формальное обучение с инструктором в штаб-квартире Американской ветеринарной службы. После этой оценки будет выбран человек в соответствии с потребностями и набором навыков «Капитана».

Как только его будущий спутник-человек будет выбран, они вдвоем начнут тренироваться в течение нескольких недель вместе с американской ветеринарной службой. После этого периода обучения капитан отправится в свой вечный дом, где он, несомненно, изменит чью-то жизнь.