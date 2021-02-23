Клубный пес «Вашингтона» покинул команду. Он подошел к завершающей стадии становления служебной собакой
«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте сообщил, что клубный пес «Капитан» покинул команду.
«Вашингтон Кэпиталз» на официальном сайте сообщил, что клубный пес «Капитан» покинул команду.
В октябре 2019 года «Вашингтон» объявил о начале сотрудничества с организацией America’s VetDogs, которая предоставляет служебных собак ветеранам и людям с ограниченными возможностями. В течение 17 месяцев «Капитан» прошел специальную подготовку и социализацию в «Кэпиталз». После он пройдет официальное обучение для служебных собак, а затем будет передан ветерану или человеку с ограниченными возможностями.
Первым шагом в процессе передачи собаки является оценочный период, который включает более формальное обучение с инструктором в
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