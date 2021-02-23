Российский вратарь стоял на ушах и отразил 49 бросков. Но и этого оказалось мало для победы
Геройства Худобина не спасли «Даллас» от шестого поражения подряд, а его коллега Бобровский
Геройства Худобина не спасли «Даллас» от шестого поражения подряд, а его коллега Бобровский
«Каролина» — главный обидчик «Тампы» на старте регулярки. «Харрикейнз» дважды обыграли чемпионов, и оба раза — с «сухим» счетом (1:0 ОТ и 4:0). Причем поражение 21 февраля откинуло «Лайтнинг» на четвертое место в Центральном дивизионе. Сегодня «Болтс» ожидаемо понеслись вперед с первых минут. Нападение Джона Купера даже без травмированного Никиты Кучерова остается грозной силой. Работы у голкипера «Каролины» Джеймса Раймера было предостаточно: опасно прорывался к воротам Пойнт, в касание бросал Рутта. Хороший момент упустил Михаил Сергачев, попавший в Алексея Волкова с близкого расстояния.
Сильная сторона «Каролины» — подвижная оборона. Команда Рода Бриндамора отдавала «Тампе» свободный лед в углах, но при этом не проигрывала пятак и контролировала отскоки. Преимущество «Болтс» по броскам в середине первого периода было пугающим (11:2). Но открыть счет удалось «Харрикейнз». «Ураганы» перевели шайбу к чужим воротам после удаления Стивена Стэмкоса. Правда, Йеспер Фаст подкараулил отскок от щитка Андрея Василевского, когда капитан «Лайтнинг» уже появился на льду.
На старте второго периода Стэмкос исправился и реализовал большинство, поставив в тупик Раймера мощным броском в касание. Семь периодов потребовалось «Тампе», чтобы расколдовать ворота «Каролины». А если вспомнить прошлый сезон, «Харрикейнз» держались 178 минут и 19 секунд. Далее сценарий матча не изменился. «Болтс» владели преимуществом, которое закрепил Виктор Хедман с передач Сергачева и Стэмкоса. Однако в конце второго периода «Каролина» ответила похожей шайбой Фаста.
Совершенно незаметным остался сегодня Андрей Свечников. За почти 19 минут нападающий только дважды бросил по воротам. «Тампе» удалось закрыть их тройку с Ахо и Макгинном — более того, лидеры «Каролины» заработали «минус 5». Свечников остается в числе лучших бомбардиров «Ураганов», но стабильностью и умением включиться в трудный момент похвастаться пока не может. В третьем периоде «Тампа» не позволила сопернику вернуться в игру. Где надо выручил Андрей Василевский, признанный третьей звездой матча с 34 сэйвами. При необходимости голкипера страховали защитники. «Болтс» показали более целостную игру, и их победа абсолютно закономерна.
«Даллас» после вынужденной девятидневной паузы не сумел прервать неудачную серию и уступил в шестом матче подряд. «Старз» без игрового тонуса наткнулись на набравшую ход «Флориду», которая лидирует в Центральном дивизионе. Если бы не феноменальные действия вратаря Антона Худобина, для команды Рика Боунесса все могло закончится куда печальнее.
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Если первый период прошел на равных, то во втором «Флорида» включила повышенную передачу и понеслась вперед. «Даллас» излишне прижимался к воротам и позволял сопернику контролировать периметр. «Пантерз» выбрали совершенно тривиальную тактику — доводить шайбу до Худобина при любой возможности. Антон держался как мог, но
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За три периода «Флорида» проверила Худобина 51 раз — на счету россиянина 49 отраженных бросков. В концовке «Даллас» заменил голкипера на шестого полевого, но только помог Александру Баркову поразить пустые ворота.