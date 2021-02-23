Текущие события
Хоккей. КХЛ
13:00
Локомотив
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
14:30
Ак Барс
Барыс
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Сочи
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Миннесота Уайлд
26
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
43
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш
Вегас Голден Найтс
03
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Мн
Амур
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
03
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Салават Юлаев
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Баффало Сэйбрз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
24
Все события
Фоторепортажи
20Прыжковый фестиваль на Кубке Первого канала
15Итоги зимнего трансферного окна в Европе
10:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Российский вратарь стоял на ушах и отразил 49 бросков. Но и этого оказалось мало для победы

Геройства Худобина не спасли «Даллас» от шестого поражения подряд, а его коллега Бобровский по-прежнему не играет.

Наверх
Источник: AP 2020

Свечников не набрал очков с «Тампой»

«Каролина» — главный обидчик «Тампы» на старте регулярки. «Харрикейнз» дважды обыграли чемпионов, и оба раза — с «сухим» счетом (1:0 ОТ и 4:0). Причем поражение 21 февраля откинуло «Лайтнинг» на четвертое место в Центральном дивизионе. Сегодня «Болтс» ожидаемо понеслись вперед с первых минут. Нападение Джона Купера даже без травмированного Никиты Кучерова остается грозной силой. Работы у голкипера «Каролины» Джеймса Раймера было предостаточно: опасно прорывался к воротам Пойнт, в касание бросал Рутта. Хороший момент упустил Михаил Сергачев, попавший в Алексея Волкова с близкого расстояния.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сильная сторона «Каролины» — подвижная оборона. Команда Рода Бриндамора отдавала «Тампе» свободный лед в углах, но при этом не проигрывала пятак и контролировала отскоки. Преимущество «Болтс» по броскам в середине первого периода было пугающим (11:2). Но открыть счет удалось «Харрикейнз». «Ураганы» перевели шайбу к чужим воротам после удаления Стивена Стэмкоса. Правда, Йеспер Фаст подкараулил отскок от щитка Андрея Василевского, когда капитан «Лайтнинг» уже появился на льду.

Во время загрузки произошла ошибка.

На старте второго периода Стэмкос исправился и реализовал большинство, поставив в тупик Раймера мощным броском в касание. Семь периодов потребовалось «Тампе», чтобы расколдовать ворота «Каролины». А если вспомнить прошлый сезон, «Харрикейнз» держались 178 минут и 19 секунд. Далее сценарий матча не изменился. «Болтс» владели преимуществом, которое закрепил Виктор Хедман с передач Сергачева и Стэмкоса. Однако в конце второго периода «Каролина» ответила похожей шайбой Фаста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Совершенно незаметным остался сегодня Андрей Свечников. За почти 19 минут нападающий только дважды бросил по воротам. «Тампе» удалось закрыть их тройку с Ахо и Макгинном — более того, лидеры «Каролины» заработали «минус 5». Свечников остается в числе лучших бомбардиров «Ураганов», но стабильностью и умением включиться в трудный момент похвастаться пока не может. В третьем периоде «Тампа» не позволила сопернику вернуться в игру. Где надо выручил Андрей Василевский, признанный третьей звездой матча с 34 сэйвами. При необходимости голкипера страховали защитники. «Болтс» показали более целостную игру, и их победа абсолютно закономерна.

Во время загрузки произошла ошибка.

Партнеры не помогли Худобину

«Даллас» после вынужденной девятидневной паузы не сумел прервать неудачную серию и уступил в шестом матче подряд. «Старз» без игрового тонуса наткнулись на набравшую ход «Флориду», которая лидирует в Центральном дивизионе. Если бы не феноменальные действия вратаря Антона Худобина, для команды Рика Боунесса все могло закончится куда печальнее.

Дуэли российских голкиперов мы сегодня не увидели. Сергей Бобровский по-прежнему остается в запасе, а в последних матчах чаще играет Крис Дриджер. Главный тренер Джоэль Кенневилль отмечал, что выбор канадца не говорит о том, что россиянин потерял место в воротах. Дриджер попросту поймал кураж — с ним «Пантерз» выиграли три последних матча. Сегодня Крис продлил победную серию, правда, героических подвигов с «Далласом» от него не потребовалось. Голкипер отразил 24 броска из 25, а единственный гол пропустил после своей же ошибки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если первый период прошел на равных, то во втором «Флорида» включила повышенную передачу и понеслась вперед. «Даллас» излишне прижимался к воротам и позволял сопернику контролировать периметр. «Пантерз» выбрали совершенно тривиальную тактику — доводить шайбу до Худобина при любой возможности. Антон держался как мог, но все-таки пропустил два гола с 29 (!) бросков за период, что стало рекордом «Флориды» за всю историю франшизы.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пируэты Худобина напомнили постковидный плей-офф, когда Антон творил чудеса в Кубке Стэнли. Сегодня он практически в одиночку пытался справиться с натиском «Флориды», но поддержки от партнеров в атаке так и не последовало. После сирены на второй перерыв режиссер выхватил в кадре тяжело вздыхающего Худобина. Этот стоп-кадр — отличная иллюстрация к игре «Далласа». Остались в тени сегодня Павелски, Бенн, Хинтц и Клингберг. По-прежнему не играет Александр Радулов, а Денис Гурьянов за 19 минут нанес только один бросок в створ и получил «минус 2».

Во время загрузки произошла ошибка.

За три периода «Флорида» проверила Худобина 51 раз — на счету россиянина 49 отраженных бросков. В концовке «Даллас» заменил голкипера на шестого полевого, но только помог Александру Баркову поразить пустые ворота.

Флорида Пантерз
3:1
0:1, 2:0, 1:0
Даллас Старз
 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
«Он косо посмотрел на меня, и я втащил ему в голову». Пьяная драка после UFC 13: как это было
Панарин покинул расположение «Нью-Йорк Рейнджерс» из-за скандала
Капризов выдал еще один супер-матч в НХЛ и установил рекорд
Симеоне против Тухеля, «Лацио» огорчит «Баварию»: Топ ставок дня
Агент Панарина отверг обвинения в адрес хоккеиста
«Севилья» сместила «Барселону» с третьего места в Ла Лиге
Россиянин неудачно подрался в матче НХЛ (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь