Российский вратарь стоял на ушах и отразил 49 бросков. Но и этого оказалось мало для победы

Свечников не набрал очков с «Тампой»

«Каролина» — главный обидчик «Тампы» на старте регулярки. «Харрикейнз» дважды обыграли чемпионов, и оба раза — с «сухим» счетом (1:0 ОТ и 4:0). Причем поражение 21 февраля откинуло «Лайтнинг» на четвертое место в Центральном дивизионе. Сегодня «Болтс» ожидаемо понеслись вперед с первых минут. Нападение Джона Купера даже без травмированного Никиты Кучерова остается грозной силой. Работы у голкипера «Каролины» Джеймса Раймера было предостаточно: опасно прорывался к воротам Пойнт, в касание бросал Рутта. Хороший момент упустил Михаил Сергачев, попавший в Алексея Волкова с близкого расстояния.

Сильная сторона «Каролины» — подвижная оборона. Команда Рода Бриндамора отдавала «Тампе» свободный лед в углах, но при этом не проигрывала пятак и контролировала отскоки. Преимущество «Болтс» по броскам в середине первого периода было пугающим (11:2). Но открыть счет удалось «Харрикейнз». «Ураганы» перевели шайбу к чужим воротам после удаления Стивена Стэмкоса. Правда, Йеспер Фаст подкараулил отскок от щитка Андрея Василевского, когда капитан «Лайтнинг» уже появился на льду.

На старте второго периода Стэмкос исправился и реализовал большинство, поставив в тупик Раймера мощным броском в касание. Семь периодов потребовалось «Тампе», чтобы расколдовать ворота «Каролины». А если вспомнить прошлый сезон, «Харрикейнз» держались 178 минут и 19 секунд. Далее сценарий матча не изменился. «Болтс» владели преимуществом, которое закрепил Виктор Хедман с передач Сергачева и Стэмкоса. Однако в конце второго периода «Каролина» ответила похожей шайбой Фаста.

Совершенно незаметным остался сегодня Андрей Свечников. За почти 19 минут нападающий только дважды бросил по воротам. «Тампе» удалось закрыть их тройку с Ахо и Макгинном — более того, лидеры «Каролины» заработали «минус 5». Свечников остается в числе лучших бомбардиров «Ураганов», но стабильностью и умением включиться в трудный момент похвастаться пока не может. В третьем периоде «Тампа» не позволила сопернику вернуться в игру. Где надо выручил Андрей Василевский, признанный третьей звездой матча с 34 сэйвами. При необходимости голкипера страховали защитники. «Болтс» показали более целостную игру, и их победа абсолютно закономерна.

Партнеры не помогли Худобину

«Даллас» после вынужденной девятидневной паузы не сумел прервать неудачную серию и уступил в шестом матче подряд. «Старз» без игрового тонуса наткнулись на набравшую ход «Флориду», которая лидирует в Центральном дивизионе. Если бы не феноменальные действия вратаря Антона Худобина, для команды Рика Боунесса все могло закончится куда печальнее.

Дуэли российских голкиперов мы сегодня не увидели. Сергей Бобровский по-прежнему остается в запасе, а в последних матчах чаще играет Крис Дриджер. Главный тренер Джоэль Кенневилль отмечал, что выбор канадца не говорит о том, что россиянин потерял место в воротах. Дриджер попросту поймал кураж — с ним «Пантерз» выиграли три последних матча. Сегодня Крис продлил победную серию, правда, героических подвигов с «Далласом» от него не потребовалось. Голкипер отразил 24 броска из 25, а единственный гол пропустил после своей же ошибки.

Если первый период прошел на равных, то во втором «Флорида» включила повышенную передачу и понеслась вперед. «Даллас» излишне прижимался к воротам и позволял сопернику контролировать периметр. «Пантерз» выбрали совершенно тривиальную тактику — доводить шайбу до Худобина при любой возможности. Антон держался как мог, но все-таки пропустил два гола с 29 (!) бросков за период, что стало рекордом «Флориды» за всю историю франшизы.

Пируэты Худобина напомнили постковидный плей-офф, когда Антон творил чудеса в Кубке Стэнли. Сегодня он практически в одиночку пытался справиться с натиском «Флориды», но поддержки от партнеров в атаке так и не последовало. После сирены на второй перерыв режиссер выхватил в кадре тяжело вздыхающего Худобина. Этот стоп-кадр — отличная иллюстрация к игре «Далласа». Остались в тени сегодня Павелски, Бенн, Хинтц и Клингберг. По-прежнему не играет Александр Радулов, а Денис Гурьянов за 19 минут нанес только один бросок в створ и получил «минус 2».