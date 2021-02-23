Россиянин Кныжов неудачно подрался в НХЛ: ему рассекли бровь о визор. Видео
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов 23 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» получил повреждение.
Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов 23 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» получил повреждение.
Во время первого периода завязалась потасовка между 22-летним россиянином и форвардом соперника Маркусом Фолиньо. Пропустив удар по визору, защитная аммуниция рассекла Кныжову бровь.
Оба нарушителя получили по пять минут штрафа.