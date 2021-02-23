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10:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россиянин Кныжов неудачно подрался в НХЛ: ему рассекли бровь о визор. Видео

Защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов 23 февраля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» получил повреждение.

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Во время первого периода завязалась потасовка между 22-летним россиянином и форвардом соперника Маркусом Фолиньо. Пропустив удар по визору, защитная аммуниция рассекла Кныжову бровь.

Оба нарушителя получили по пять минут штрафа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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2:6
1:2, 1:3, 0:1
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