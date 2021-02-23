Капризов выдал еще один крутой матч! За 11 секунд он помог забить партнеру и сам положил гол после красивой атаки
А его одноклубник оформил
А его одноклубник оформил
Цель «Миннесоты» в этом регулярном чемпионате — попасть на четвертое место в Западном дивизионе (выше подняться будет крайне сложно), которое обеспечит игру в
Впрочем, начало матча оказалось за хозяевами. На первой же минуте Бернс открыл счет. Капризов еще не успела выйти на лед, как его команда стала проигрывать. «Шаркс» могли забивать еще, но Кахконена выглядел здорово и сделал по ходу первого периода несколько эффектных сэйвов.
Кирилл вновь играл с Раском и Цуккаррело. И, по всей видимости, эта тройка будет и дальше выходить в таком составе, ведь она еще раз сделала результат — за две встречи у нее 14 очков. В середине первого периода Цуккаррело сравнял счет, вторая голевая передача оказалась у Капризова, первая — у Раска.
А через 11 секунд, то есть фактически сразу после вбрасывания сам россиянин отличился. Кирилл еще в ЦСКА набирал очки со скоростью звука (в матче со «Спартаком» сделал
Второй период получился более результативным, чем первый. На этот раз Капризов очков не набрал, но присутствовал на льду, когда Бродин реализовывал большинство (после еще одного четырехминутного удаления Кныжова). Главным героем стал Фолинью, который после победы в драке набрал 2 (1+1) очка, оформив тем самым
Хозяева льда смогли отыграть одну шайбу во втором периоде, имели возможность забивать больше, но Кахконен действовал в воротах уверенно. После перерыва «Сан-Хосе» продолжил атаковать. Полумомент был даже у Кныжова, который так и играет с Власичем во второй паре. Однако ни Николай, ни его партнеры не смогли ничего сделать и спасти матч. Даже снятие голкипера за четыре с половиной до конца не помогло. Точку поставил Раск, забив в пустые.