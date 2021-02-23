Капризов выдал еще один крутой матч! За 11 секунд он помог забить партнеру и сам положил гол после красивой атаки

Цель «Миннесоты» в этом регулярном чемпионате — попасть на четвертое место в Западном дивизионе (выше подняться будет крайне сложно), которое обеспечит игру в плей-офф. Первая четверть сезона у «Уайлд» прошла относительно успешно. И если бы не две недели карантина и переносы матчей, то возможно, сейчас бы команда была бы не на шестой строчке в таблице. После перерыва, связанного с протоколами по коронавирусу, игроки «Миннесоты» не сразу пришли в себя, и первая игра с «Лос-Анджелесом» вышла провальной. Однако в последних двух встречах дела пошли хорошо. Победа над «Сан-Хосе» помогла «дикарям» сделать еще один шаг вперед.

Впрочем, начало матча оказалось за хозяевами. На первой же минуте Бернс открыл счет. Капризов еще не успела выйти на лед, как его команда стала проигрывать. «Шаркс» могли забивать еще, но Кахконена выглядел здорово и сделал по ходу первого периода несколько эффектных сэйвов.

Кирилл вновь играл с Раском и Цуккаррело. И, по всей видимости, эта тройка будет и дальше выходить в таком составе, ведь она еще раз сделала результат — за две встречи у нее 14 очков. В середине первого периода Цуккаррело сравнял счет, вторая голевая передача оказалась у Капризова, первая — у Раска.

А через 11 секунд, то есть фактически сразу после вбрасывания сам россиянин отличился. Кирилл еще в ЦСКА набирал очки со скоростью звука (в матче со «Спартаком» сделал хет-трик за 8 минут 35 секунд). Не поменялся он и в Америке. Первая двадцатиминутка запомнилась дракой Николая Кныжова с Маркусом Фолинью. Русского защитнику «акул» досталось прилично, однако он сумел продолжить встречу.

Второй период получился более результативным, чем первый. На этот раз Капризов очков не набрал, но присутствовал на льду, когда Бродин реализовывал большинство (после еще одного четырехминутного удаления Кныжова). Главным героем стал Фолинью, который после победы в драке набрал 2 (1+1) очка, оформив тем самым хет-трик Горди Хоу. Интересно, что в этот вечер у «Уайлд» «молчала» первая тройка и конкурент Капризова за звание главной звезды команды Кевин Фиала. Швейцарец и до этого уступал россиянину по очкам, а после матча с «Шаркс» Кирилл с 13 (4+9) очками в 15 матчах только укрепил лидерство в клубной гонке бомбардиров.