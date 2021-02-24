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10:58 (мск), источник: ТАСС

«Оттава» обыграла «Монреаль» в матче НХЛ. Зуб отдал голевой пас во второй игре подряд

ТАСС, 24 февраля. «Оттава» по буллитам обыграла «Монреаль» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

Основное время и овертайм завершились со счетом 4:4. За «Оттаву» отличились Дрейк Батерсон (2-я минута), Брэйди Ткачук (10, 51), Эрик Браннстром (24). В составе «Монреаля» шайбы забросили Ши Вебер (17, 31), Джонатан Друэн (25), Тайлер Тоффоли (49). За две секунды до конца основного времени матча гол забил защитник гостей Бен Чиаро, однако после просмотра видеоповтора судья отменил взятие ворот.

Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился голевой передачей. Россиянин отдал результативный пас во втором матче подряд, всего он набрал пять очков (1 гол + 4 передачи) в 12 играх нынешнего сезона, который является для Зуба дебютным в НХЛ. Его одноклубники Евгений Дадонов и Никита Зайцев, а также игрок «Монреаля» Александр Романов не отметились результативными действиями.

Официальный сайт НХЛ

«Оттава» набрала 13 очков в 21 матче и занимает последнюю, седьмую строчку в таблице Северного дивизиона. «Монреаль» находится на четвертой позиции с 22 очками за 18 игр.

Следующий матч «Монреаль» проведет 26 февраля на выезде против «Виннипега». «Оттава» в тот же день примет «Калгари».

Во время загрузки произошла ошибка.

В других встречах игрового дня «Баффало» на выезде обыграл «Нью-Джерси» (4:1), в составе хозяев единственную шайбу забросил Никита Гусев. «Чикаго» на выезде обыграл «Коламбус» (6:5 Б).

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