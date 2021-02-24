Спустя 14 лет Овечкин сыграл в форме, в которой начинал карьеру в НХЛ. Но снова проиграл «Питтсбургу»

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Неделю назад «Вашингтон» одержал первую в сезоне победу над «Питтсбургом». Для этого команде Питера Лавиолетта понадобилось четыре матча. И вот — уже пятая встреча заклятых друзей-соперников за два месяца. Но на этот раз она выдалась необычной. По крайней мере с визуальной точки зрения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a40daabc65b993aa6091" data-vnd="a40daabc65b993aa6091" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a40daabc65b993aa6091" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

С подачи «Вашингтона» команды окунулись в 90-е. Хозяева вышли в ретро-форме с орлом в виде эмблемы. Интересно, что первый гол в этом комплекте за «Кэпиталс» забросил Сергей Гончар — знаковая фигура как для одной команды, так и для другой. А последним, кто смог отличиться в форме с орлом, был, разумеется, Александр Овечкин. Случилось это в апреле 2007 года в Атланте.

Вспомнить молодость и забить в форме, в которой он начинал свою заокеанскую карьеру, Овечкину не удалось. Матч против «Питтсбурга» он провел довольно блекло. Возможно, это было связано с тем, что в первом звене с ним оказался не Бэкстрем или Кузнецов, а Ларс Эллер. Статус первого центра для датского нападающего многих откровенно удивил. Забегая вперед скажем, что эта задумка Лавиолетта себя не оправдала.

Более того, Овечкин начал матч с удаления на вратаре «Питтсбурга», которое с превеликим удовольствием реализовал Евгений Малкин. Российский центрфорвард «пингвинов» подставил на пятаке клюшку под бросок Криса Летанга.

Самым запоминающимся моментом в исполнении Овечкина, облачившегося в старую-добрую форму, стал сокрушительный силовой прием. Во втором периоде он не пощадил Маркуса Петтерссона. Шведский защитник «Питтсбурга» на себе ощутил всю мощь Александра Великого.

Пока у «Вашингтона» особо не работало первое звено, инициативу на себя брали тройки Бэкстрема и Кузнецова. Счет сравнять удалось усилиями двух словаков. Рихарду Панику отличиться помог его легендарный соотечественник Здено Хара.

Не ушел со льда без результативного балла и Евгений Кузнецов. Во втором периоде, уже при счете 1:1, он выкатил шайбу на Конора Шири. Бросок у американца получился в стиле Овечкина. С той лишь разницей, что выстрел в касание произошел из правого, а не левого круга вбрасывания. Но это уже частности.

Впрочем, вели в счете хозяева совсем недолго — 22 секунды. После вбрасывания в центре площадки Джек Гюнцель грамотно сработав на подставлении, практически повторив гол Малкина. «Питтсбург» выбрал путь, при котором забивает исключительно трудовые шайбы.

Несмотря на то, что по ходу всей игры «Питтсбург» имел небольшое преимущество, концовка подопечным Майка Салливана далась непросто. Дело в том, что в третьем периоде травму ноги получил Джейсон Цукер — партнер по звену Малкина. Главному тренеру «пингвинов» пришлось перекраивать состав на ходу.

Однако в овертайме за «Питтсбург» была статистика. Вот уже десять лет, в том числе два матча в этом сезоне, «пингвины» не проигрывают «Вашингтону» в дополнительное время. Не проиграли и теперь. Все началось с того, что Дмитрий Орлов нанес бросок по воротам, но шайба попала в закругление. Гости тут же развернули контратаку, которую не смог остановить ни сам Орлов, ни Кузнецов с Враной. Очередную победу над «Кэпиталс» команде Салливана принес Каспери Капанен.

Официальный сайт НХЛ