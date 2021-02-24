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10:31 (мск), источник: Sport24

Спустя 14 лет Овечкин сыграл в форме, в которой начинал карьеру в НХЛ. Но снова проиграл «Питтсбургу»

С его удаления Малкин открыл счет.

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Неделю назад «Вашингтон» одержал первую в сезоне победу над «Питтсбургом». Для этого команде Питера Лавиолетта понадобилось четыре матча. И вот — уже пятая встреча заклятых друзей-соперников за два месяца. Но на этот раз она выдалась необычной. По крайней мере с визуальной точки зрения.

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С подачи «Вашингтона» команды окунулись в 90-е. Хозяева вышли в ретро-форме с орлом в виде эмблемы. Интересно, что первый гол в этом комплекте за «Кэпиталс» забросил Сергей Гончар — знаковая фигура как для одной команды, так и для другой. А последним, кто смог отличиться в форме с орлом, был, разумеется, Александр Овечкин. Случилось это в апреле 2007 года в Атланте.

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Вспомнить молодость и забить в форме, в которой он начинал свою заокеанскую карьеру, Овечкину не удалось. Матч против «Питтсбурга» он провел довольно блекло. Возможно, это было связано с тем, что в первом звене с ним оказался не Бэкстрем или Кузнецов, а Ларс Эллер. Статус первого центра для датского нападающего многих откровенно удивил. Забегая вперед скажем, что эта задумка Лавиолетта себя не оправдала.

Более того, Овечкин начал матч с удаления на вратаре «Питтсбурга», которое с превеликим удовольствием реализовал Евгений Малкин. Российский центрфорвард «пингвинов» подставил на пятаке клюшку под бросок Криса Летанга.

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Самым запоминающимся моментом в исполнении Овечкина, облачившегося в старую-добрую форму, стал сокрушительный силовой прием. Во втором периоде он не пощадил Маркуса Петтерссона. Шведский защитник «Питтсбурга» на себе ощутил всю мощь Александра Великого.

Пока у «Вашингтона» особо не работало первое звено, инициативу на себя брали тройки Бэкстрема и Кузнецова. Счет сравнять удалось усилиями двух словаков. Рихарду Панику отличиться помог его легендарный соотечественник Здено Хара.

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Не ушел со льда без результативного балла и Евгений Кузнецов. Во втором периоде, уже при счете 1:1, он выкатил шайбу на Конора Шири. Бросок у американца получился в стиле Овечкина. С той лишь разницей, что выстрел в касание произошел из правого, а не левого круга вбрасывания. Но это уже частности.

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Впрочем, вели в счете хозяева совсем недолго — 22 секунды. После вбрасывания в центре площадки Джек Гюнцель грамотно сработав на подставлении, практически повторив гол Малкина. «Питтсбург» выбрал путь, при котором забивает исключительно трудовые шайбы.

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Несмотря на то, что по ходу всей игры «Питтсбург» имел небольшое преимущество, концовка подопечным Майка Салливана далась непросто. Дело в том, что в третьем периоде травму ноги получил Джейсон Цукер — партнер по звену Малкина. Главному тренеру «пингвинов» пришлось перекраивать состав на ходу.

Однако в овертайме за «Питтсбург» была статистика. Вот уже десять лет, в том числе два матча в этом сезоне, «пингвины» не проигрывают «Вашингтону» в дополнительное время. Не проиграли и теперь. Все началось с того, что Дмитрий Орлов нанес бросок по воротам, но шайба попала в закругление. Гости тут же развернули контратаку, которую не смог остановить ни сам Орлов, ни Кузнецов с Враной. Очередную победу над «Кэпиталс» команде Салливана принес Каспери Капанен.

Официальный сайт НХЛ

Дмитрий Ерыкалов

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2:3ОТ
0:1, 2:1, 0:0
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