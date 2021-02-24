Прорыв русской звезды в США. Теперь Гусев забил с нулевого угла, до этого вратарь остановил его в футбольном прыжке

Сколько уже было сказано о проблемах Никиты Гусева при Линди Раффе? Первый месяц регулярного чемпионата сложился для него крайне неубедительно: всего одна передача в девяти матчах и стремительно падающее игровое время. Однако февраль для Гусева начинался еще хуже, с глухого запаса. Россиянин не проходил в состав, но как только вернулся, — сразу же забил.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a40daabc65b993aa6091" data-vnd="a40daabc65b993aa6091" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a40daabc65b993aa6091" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Вслед за голом в ворота «Вашингтона» последовал вполне приличный матч против «Баффало». Гусев вышел в уже привычном для него третьем звене с ветераном Трэвисом Зейджаком и молодым финном Янне Куокканеном. При этом Никита занял место во второй спецбригаде большинства, а его айстайм снова перевалил за 15 минут. Жить можно.

Для начала при Гусеве «Нью-Джерси» пропустил. Но чтобы разглядеть вину российского нападающего в голе Расмуса Апслунда, нужно увеличительное стекло. Да и оно вряд ли поможет. Так или иначе, к середине третьего периода «дьяволы» проигрывали 0:3. И это дома в матче с командой, которая подопечным Раффа определенно по зубам.

Впрочем, еще во втором периоде героем встречи мог стать Гусев. Когда для «Девилз» еще не было все потеряно, он получил шайбу в левом круге вбрасывания. После классного перевода Никита сделал небольшую паузу и бросил… Казалось бы, наверняка. Но вместо гола олимпийский чемпион увидел перед собой невероятный сейв Линуса Улльмарка.

Кто-то назовет это спасение шведского вратаря «футбольным». Другие увидят здесь отсылку к Ярославу Аскарову. Дело в том, что голкипер «Баффало» прыгал без клюшки, прямо как его коллега из СКА и молодежной сборной России. Что до Гусева, то он подвергся критике болельщиков за то, что долго подстраивался под шайбу, а не зарядил в касание, как это сделал бы условный Овечкин.

На третий период Рафф выпустил новые сочетания. Для Гусева изменилось немногое: его продолжил центрить Зейджак, а вот Куокканена сменил Заха. И именно в соавторстве с чешским форвардом, с которым Никита немало играл еще в прошлом сезоне, герою Пхенчхана удалось отыграть одну шайбу. «Девилз» заканчивали матч без вратаря, что привело к голу как в свои, так и в чужие ворота. Гусев отметился классным попаданием с острого угла.

Не сумев бросить в касание во втором периоде, в третьем россиянин исправился, сумев попасть по зависшей в воздухе шайбе. Стоит ли говорить, что это не самый простой технический элемент? Забив во втором матче подряд, Гусев напомнил Раффу, что он — мастер.

Официальный сайт НХЛ

Осталось лишь понять, как это мастерство вписать в своеобразный стиль главного тренера «Нью-Джерси». Если Никита будет продолжать в том же духе, у наставника «дьяволов» просто не останется выбора, кроме как выпускать его на лед в самые ответственные минуты матчей.