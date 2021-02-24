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12:31 (мск), источник: Газета.Ру

НХЛ не намерена расследовать дело против Панарина без достоверных доказательств

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не намерена расследовать дело против форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина без достоверных доказательств, сообщает журналист New York Post Ларри Брукс.

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Источник: AP 2020

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

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«Возвращаясь на североамериканскую землю, мы лучше всего знаем, что НХЛ не начала независимого расследования обвинений против Панарина и не намерена этого делать впредь без достоверных доказательств того, что данный инцидент имел место», — утверждает Брукс в материале, опубликованном на официальном сайте издания.

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