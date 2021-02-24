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18:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

NY Post: Панарин попросил отпуск на две недели

Стали известны некоторые подробности ситуации с нападающим «Рейнджерс» Артемием Панариным.

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Источник: Спорт-Экспресс

Хоккеист попросил клуб отпустить его в отпуск на две недели, утверждает New York Post.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году.

В «Рейнджерс» назвали обвинения попыткой запугать хоккеиста, который известен резкими высказываниями о политической ситуации в России. НХЛ также поддержала игрока.

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