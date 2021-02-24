NY Post: Панарин попросил отпуск на две недели

Хоккеист попросил клуб отпустить его в отпуск на две недели, утверждает New York Post.

20 февраля бывший тренер Панарина Андрей Назаров в интервью «Комсомольской правде» обвинил хоккеиста в избиении девушки. Он заявил, что инцидент произошел в одном из баров Риги в 2011 году.