«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клод Жюльен освобожден от обязанностей главного тренера «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клод Жюльен освобожден от обязанностей главного тренера «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Также был освобожден от должности помощник тренера Кирк Мюллер. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Доминик Дюшар, в тренерский штаб команды вошел Алекс Берроуз.
Жюльен во второй раз в карьере возглавил «Монреаль» в феврале 2017 года. В последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ «Канадиенс» потерпели шесть поражений.