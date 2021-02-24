«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена

Также был освобожден от должности помощник тренера Кирк Мюллер. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Доминик Дюшар, в тренерский штаб команды вошел Алекс Берроуз.

Жюльен во второй раз в карьере возглавил «Монреаль» в феврале 2017 года. В последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ «Канадиенс» потерпели шесть поражений.