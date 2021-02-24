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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Монреаль» уволил главного тренера Клода Жюльена

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Клод Жюльен освобожден от обязанностей главного тренера «Монреаль Канадиенс», сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.

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Источник: Reuters

Также был освобожден от должности помощник тренера Кирк Мюллер. Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Доминик Дюшар, в тренерский штаб команды вошел Алекс Берроуз.

Жюльен во второй раз в карьере возглавил «Монреаль» в феврале 2017 года. В последних восьми матчах регулярного чемпионата НХЛ «Канадиенс» потерпели шесть поражений.

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