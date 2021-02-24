«Максимум слегка оттолкнул одну из девушек». Экс-партнер Панарина раскрыл подробности скандальной истории в Риге

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На днях бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров дал интервью, в котором заявил, что в декабре 2011 года Панарин в одном из баров Риги избил 18-летнюю гражданку Латвии. По словам Назарова, история не имела огласки, так как «авторитетные жители Риги» дали взятку в размере 40 тысяч евро и уберегли Панарина от проблем с законом.

«Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, — Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?

Порядочные девочки, которым 18 лет, в три часа ночи в кабаках не сидят. Вы же понимаете? Михаил Анисин

Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов. Полицейские приехали и что-то выясняли. Но что, толком уже и не скажу. Меня тоже к ним подводили и спрашивали, мол, я это сделал? Девушки сказали, что «нет, не он». По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал.

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Откуда взялась сумма в 40 тысяч долларов, о которой сказал Назаров? Не знаю, таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4−5 миллионов рублей за сезон.

Давайте говорить открыто и прямо. Нам дали три выходных. Ребятам по 20−22 года. Ну, какой «только сок»?! Панарин пил алкоголь. А я, Анисин, сидел с ним рядом и пил сок? Как вы это представляете? Смешно же. Хотя я мог рассказать сейчас с три короба и подчеркнуть, какой я хороший. Неужели кто-то думает, что Тема пошел и пил в одну рожу? Но еще раз скажу, что через несколько часов у нас был отъезд в аэропорт. Никто тогда из нас не напивался. Может, грамм 100−150 употребили. Мы разве не люди? Что именно пили, уже не скажу. Потом попели в караоке. Вот и все, — приводит слова Анисина «Спорт-экспресс».