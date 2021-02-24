«Вашингтон» отправил российского вратаря Самсонова в фарм-клуб

Самсонов провел два матча в сезоне, последний — 17 января, после чего заразился коронавирусом. Голкипер вернулся к тренировкам 8 февраля, а 14 февраля был отправлен в фарм-клуб «Херши Беарс», где провел две игры. 19 февраля «Вашингтон» вернул Самсонова в состав, но россиянин не провел больше ни одного матча.