Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
25.02
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
25.02
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
25.02
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
25.02
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
25.02
Аризона Койотс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
25.02
Сент-Луис Блюз
Лос-Анджелес Кингз
Все события
Фоторепортажи
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
13Медведев уступил Джоковичу в финале Australian Open
20:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Назаров — об интервью Анисина: Я же не соврал, никого не обманул

Бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров отреагировал на интервью хоккеиста Михаила Анисина.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Тот вспомнил эпизод, о котором рассказывал сам Назаров и который произошел в 2011 году в Риге с участием нападающего «Витязя» Артемия Панарина.

«Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами.

Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, согласитесь. Вы ведь в Европе бываете. И понимаете, что просто так она не приезжает.

Искали полицейские Панарина по гостинице? Искали его конкретно. Дернули Аниську — девушки сказали: «Не он».

Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок, — цитирует Назарова «Матч ТВ».

22 февраля бывший тренер «Витязя» Андрей Назаров обвинил нападающего «Рейнджерс» в нападении на девушку 10 лет назад после матча в Риге против местного «Динамо». По словам тренера, в 2011 году, после поражения от рижского «Динамо» (0:2), игроки «Витязя», среди которых был Панарин и Анисин, отправились в бар, где Артемий ударил девушку. Позже, как говорил Назаров, Панарина забрала полиция — и, чтобы закрыто дело, за российского форварда заплатили взятку в 40 тысяч долларов.

 Чемпионка мира снялась топлес ради популяризации женских прыжков с трамплина
Прыжок на тот свет. Трагическая история рекордсмена мира из Ленинграда
Овечкин сыграл в форме, в которой начинал в НХЛ. Но проиграл
Экс-партнер Панарина раскрыл подробности скандала в Риге
Латвийская биатлонистка победила на чемпионате мира по лыжам
«Тоттенхэм» стал первым участником 1/8 финала Лиги Европы
В «Спартаке» рассказали о контракте Промеса
«Аталанта» Миранчука принимает «Реал» (трансляция)
«Боруссия» играет с «Ман Сити» в Лиге чемпионов (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь