Назаров — об интервью Анисина: Я же не соврал, никого не обманул

Тот вспомнил эпизод, о котором рассказывал сам Назаров и который произошел в 2011 году в Риге с участием нападающего «Витязя» Артемия Панарина.

«Если бы я там был, мой рассказ звучал бы иначе. Я ведь тоже не идиот, чтобы придумывать, будто находился в центре скандала. Это ведь серьезные вещи с последствиями. Мы не играемся словами.

Повторяю — скандал был, Назаров оказался прав. И если приехала полиция — там что-то ведь было, согласитесь. Вы ведь в Европе бываете. И понимаете, что просто так она не приезжает.

Искали полицейские Панарина по гостинице? Искали его конкретно. Дернули Аниську — девушки сказали: «Не он».

Я же не соврал, никого не обманул. Сказал правду. И не считаю, что исказил ситуацию. Вам же Анисин говорит, что Панарин атаковал девушку. А вы уже сами дальше думайте, что там было — толчок, удар, пинок, — цитирует Назарова «Матч ТВ».