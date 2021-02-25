НХЛ исключила нападающего «Торонто» Барабанова из списка отстраненных из-за коронавируса

23 февраля журналист Крис Джонсон в Twitter сообщил, что тест 26-летнего Барабанова на коронавирус дал сомнительный результат. Позднее россиянин был включен в список отстраненных игроков.

Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин из-за близкого контакта с высоким риском заражения, изоляцию в связи с подтвержденным положительным результатом теста.

Также из списка отстраненных был исключен защитник «Филадельфии» Джастин Браун, но добавлены хоккеисты «Сан-Хосе» Томаш Гертл и «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер.

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