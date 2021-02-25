НХЛ исключила нападающего «Торонто» Барабанова из списка отстраненных из-за коронавируса
ТАСС, 25 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Александр Барабанов исключен из списка отстраненных
ТАСС, 25 февраля. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Торонто» Александр Барабанов исключен из списка отстраненных
23 февраля журналист Крис Джонсон в Twitter сообщил, что тест 26-летнего Барабанова на коронавирус дал сомнительный результат. Позднее россиянин был включен в список отстраненных игроков.
Включение хоккеистов в данный список может быть связано с рядом причин, включая первичный положительный результат теста на коронавирус, изоляцию в связи с проявлением симптомов заболевания, карантин
Также из списка отстраненных был исключен защитник «Филадельфии» Джастин Браун, но добавлены хоккеисты «Сан-Хосе» Томаш Гертл и «Нью-Йорк Рейнджерс» К'Андре Миллер.
Барабанов провел в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ восемь матчей и не отметился результативными действиями. Последний раз он входил на лед 23 февраля в домашнем матче с «Калгари» (0:3). Следующий матч команд запланирован на 25 февраля (03:00 мск).