Растянулся в шпагате, чтобы закрыть пустые ворота. Эффектное спасение русского вратаря Василевского в США: видео
Андрей засушил первый «сухарь» в сезоне.
Андрей засушил первый «сухарь» в сезоне.
На днях в Национальной хоккейной лиге удивлялись новому шлему российского вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. Художница и аэрограф из Монреаля Силви Марсоле, которая сотрудничает со многими звездами НХЛ, расписала его специальными красками, меняющими цвет под воздействием воды.
Кажется, после сегодняшнего матча «Тампы» против «Каролины» в городе должны быть уверены, что необычный шлем Василевского — это не продукт современных технологий, а
Третий «сухарь» Андрея против «Каролины» случился в ночь со среды на четверг по московскому времени, на этот раз ему потребовалось 25 сэйвов. Самым напряженным получился первый период, в котором 88-й номер выручал свою команду 12 раз.
После перерыва «Харрикейнз» почти не сбавили оборотов, но все их попытки пробить россиянина снова оказались обречены. Вот, например, Джордан Стаал попытался вылезти на пятак
В третьей двадцатиминутке «Каролина» уже выглядела обреченной, работы у Василевского стало заметно меньше. Зато он совершил одно из самых эффектных спасений всего сезона. После гениальной передачи Джейккоба Слэвина его партнер Уоррен Фогеле бросал, казалось, наверняка, но Андрей сумел
3:0 — есть первый «сухарь» Василевского в сезоне, который помог «Тампе» набрать максимум очков в спаренных матчах с «Каролиной» и продолжить погоню за сенсационным лидером дивизиона «Флоридой». Лучший русский вратарь НХЛ последних нескольких сезонов
Артём Гаев