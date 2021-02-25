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09:32 (мск), источник: Sport24

Растянулся в шпагате, чтобы закрыть пустые ворота. Эффектное спасение русского вратаря Василевского в США: видео

Андрей засушил первый «сухарь» в сезоне.

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Источник: AP 2020

На днях в Национальной хоккейной лиге удивлялись новому шлему российского вратаря «Тампа-Бэй» Андрея Василевского. Художница и аэрограф из Монреаля Силви Марсоле, которая сотрудничает со многими звездами НХЛ, расписала его специальными красками, меняющими цвет под воздействием воды.

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Кажется, после сегодняшнего матча «Тампы» против «Каролины» в городе должны быть уверены, что необычный шлем Василевского — это не продукт современных технологий, а что-то волшебное. На 60 минут Андрей стал настоящим злым гением «Харрикейнз» и порою творил на линии что-то невообразимое. Как тут не поверить в нечто мистическое?

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Третий «сухарь» Андрея против «Каролины» случился в ночь со среды на четверг по московскому времени, на этот раз ему потребовалось 25 сэйвов. Самым напряженным получился первый период, в котором 88-й номер выручал свою команду 12 раз.

После перерыва «Харрикейнз» почти не сбавили оборотов, но все их попытки пробить россиянина снова оказались обречены. Вот, например, Джордан Стаал попытался вылезти на пятак из-за ворот, но уперся в стену, сооруженную кипером «Тампы» в рамке.

В третьей двадцатиминутке «Каролина» уже выглядела обреченной, работы у Василевского стало заметно меньше. Зато он совершил одно из самых эффектных спасений всего сезона. После гениальной передачи Джейккоба Слэвина его партнер Уоррен Фогеле бросал, казалось, наверняка, но Андрей сумел каким-то чудом переместиться в пустой угол, растянуться в шпагате и остановить шайбу. «Невероятный сэйв» — выпалил комментатор.

Официальный сайт НХЛ

3:0 — есть первый «сухарь» Василевского в сезоне, который помог «Тампе» набрать максимум очков в спаренных матчах с «Каролиной» и продолжить погоню за сенсационным лидером дивизиона «Флоридой». Лучший русский вратарь НХЛ последних нескольких сезонов по-прежнему в полнейшем порядке.

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Артём Гаев

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3:0
2:0, 0:0, 1:0
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