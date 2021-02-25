Попавшего в скандал Панарина подменил американец. Крайдер выдал хет-трик, на вечер став главной звездой «Рейнджерс»

К вечеру среды стал понятно, что, скорее всего, скандал с участием Андрея Назарова и Артемия Панарина в ближайшее время утихнет. В начале недели безработный тренер обвинил форварда «Рейнджерс» в избиении девушки, которое случилось 10 назад, и во взятке полиции Латвии в размере 40 тысяч евро. Спустя пару дней в СМИ все-таки появились «показания» свидетелей — ни гулявший с Панариным в рижском караоке Михаил Анисин, ни тогдашний генеральный менеджер «Витязя» Алексей Жамнов версию Назарова не подтвердили.

Если в начале скандала казалось, что его последствия могут сильно навредить карьере Панарина в Национальной хоккейной лиге — все-таки в Америке к таким репутационным моментам относятся очень серьезно, то теперь за это вряд ли стоит волновать. Хочется верить, что все закончится коротким отпуском, который взял Артемий после обвинений своего бывшего тренера. Из-за этого отпуска нападающему пришлось пропустить выездной матч «Нью-Йорка» против «Филадельфии».

Нет смысла отрицать, что сегодняшние «Рейнджерс» очень «панарозависимы», но это не помешало дать бой куда более стабильным «Флайерз». Началось все с довольно быстрого гола хозяев — их соперник схватил удаление за нарушение численного состава, смог отбиться в меньшинстве, но через 17 секунд после этого Эрик Густафссон пробил Игоря Шестеркина выстрелом в ближний угол. Гости ответили почти мгновенно — Крис Крайдер удачно подкараулил отскок.

Главная проблема «синерубашечников» в этом матче — дисциплина. Они продолжили удаляться, а «Филадельфия» начала их за это наказывать. Еще в первом периоде Шейн Гостисбеер добавил шайбу в ворота после того, как тот же Густафссон по ним промахнулся. А в начале второго Джеймс ван Римсдайк замкнул классную передачу Джоэла Фараби — 3:1.

Думаете команда Дэвида Куинна сделала какие-то выводы? Нет, вместо этого она заработала еще два малых штрафа подряд, оставшись втроем. Если бы не вот это спасение Шестеркина, матч можно было заканчивать примерно минуте на 25-й.

Но Игорь оставил команду в игре, а затем у гостей нашелся еще один герой. На один вечер Крайдер сумел заменить Панарина в роли главной звезды «Рейнджерс». До финальной сирены он дважды дарил поклонникам «Нью-Йорка» надежу, сокращая отставание до минимума. Сначала он завершил гениальную комбинацию с участием Райана Строума и Мики Зибанежада.

А хет-трик оформил, просто добавив шайбу в ворота с расстояния в нескольких сантиметров.

Увы, ни три гола Крайдера, ни 35 сэйвов Шестеркина не помогли команде Панарина набрать очки. «Филадельфия» выстояла в тяжелой концовке и победила со счетом 4:3. «Рейнджерс» не провалились без своего самого дорогого игрока, но все равно будут с нетерпением ждать его возвращения в состав.