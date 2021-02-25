Попавшего в скандал Панарина подменил американец. Крайдер выдал хет-трик, на вечер став главной звездой «Рейнджерс»
Но спасти «Нью-Йорк» он не смог.
Но спасти «Нью-Йорк» он не смог.
К вечеру среды стал понятно, что, скорее всего, скандал с участием Андрея Назарова и Артемия Панарина в ближайшее время утихнет. В начале недели безработный тренер обвинил форварда «Рейнджерс» в избиении девушки, которое случилось 10 назад, и во взятке полиции Латвии в размере 40 тысяч евро. Спустя пару дней в СМИ
Если в начале скандала казалось, что его последствия могут сильно навредить карьере Панарина в Национальной хоккейной лиге —
Нет смысла отрицать, что сегодняшние «Рейнджерс» очень «панарозависимы», но это не помешало дать бой куда более стабильным «Флайерз». Началось все с довольно быстрого гола хозяев — их соперник схватил удаление за нарушение численного состава, смог отбиться в меньшинстве, но через 17 секунд после этого Эрик Густафссон пробил Игоря Шестеркина выстрелом в ближний угол. Гости ответили почти мгновенно — Крис Крайдер удачно подкараулил отскок.
Главная проблема «синерубашечников» в этом матче — дисциплина. Они продолжили удаляться, а «Филадельфия» начала их за это наказывать. Еще в первом периоде Шейн Гостисбеер добавил шайбу в ворота после того, как тот же Густафссон по ним промахнулся. А в начале второго Джеймс ван Римсдайк замкнул классную передачу Джоэла Фараби — 3:1.
Думаете команда Дэвида Куинна сделала
Но Игорь оставил команду в игре, а затем у гостей нашелся еще один герой. На один вечер Крайдер сумел заменить Панарина в роли главной звезды «Рейнджерс». До финальной сирены он дважды дарил поклонникам «Нью-Йорка» надежу, сокращая отставание до минимума. Сначала он завершил гениальную комбинацию с участием Райана Строума и Мики Зибанежада.
А
Увы, ни три гола Крайдера, ни 35 сэйвов Шестеркина не помогли команде Панарина набрать очки. «Филадельфия» выстояла в тяжелой концовке и победила со счетом 4:3. «Рейнджерс» не провалились без своего самого дорогого игрока, но все равно будут с нетерпением ждать его возвращения в состав.
Артём Гаев