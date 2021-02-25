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09:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Худобин сделал тройной сейв и остановил «Флориду»! У него 92 отбитых броска за два матча

Антон мог невольно помочь Сергею Бобровскому, поскольку вчистую обыграл его конкурента.

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Источник: AP 2020

49 отражённых бросков в предыдущем матче с «Флоридой» сделали Антона Худобина настоящим героем той встречи, но не принесли «Далласу» победы. По меткому выражению наставника «Старз» Рика Боунесса, россиянин был единственной причиной, по которой всё это можно было назвать хоккеем, а без Худобина «звёзды» бы проиграли со счётом минимум 8:1.

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Повторная встреча между техасцами и «Флоридой» снова дала возможность продемонстрировать Антону свой талант и мастерство. На этот раз он отразил чуть меньше бросков — «всего лишь» 43, и количество «спасений» за два последних матча почти достигло сотни (92). Худобин второй раз в регулярном чемпионате сыграл на ноль и полностью «отдуэлил» стража ворот «Пантерз» Крис Дриджера, который вытеснил в запас звёздного Сергея Бобровского.

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Благодаря усилиям Худобина, «Даллас» прервал впечатляющую серию из шести поражений подряд. Для россиянина это был великолепный вечер, чего не скажешь о «пантерах», которые вторую игру кряду столкнулись с «горячим» вратарём, но на этот раз ничего не смогли сделать.

«Иногда играешь хорошо, а иногда плохо. Иногда прекрасно себя чувствуешь, а ничего не получается, действуешь отвратительно. Сегодня я и играл хорошо, и чувствовал себя отлично», — с хитрой улыбкой выдал порцию небанальной аналитики сам Антон после матча.

Главным звёздным моментом для Худобина стал эпизод в середине второго периода, когда при счёте 1:0 в пользу «Старз» он сделал тройной сейв. Голкипер вытащил три броска подряд, причём как минимум два из них наносились с убойной позиции, но Антон каким-то образом смог преградить путь шайбе, оставив Картера Вераге и Александра Баркова ни с чем.

«Возрождение Худобина в понедельник было единственной причиной, по которой “Даллас” остался в игре в понедельник. В среду он же стал основной причиной, по которой “Даллас” удержал преимущество в счёте, добытое после гола Джона Клингберга в начале первого периода», — восхитился россиянином обозреватель Dallas News Мэттью Дефранкс.

Худобин и в самом деле был очень надёжен, отразив 17 выстрелов только за второй период и нейтрализовав все 8 бросков, которые «пантеры» нанесли при игре в большинстве. Несколько раз хоккеисты «Флориды» после таких сейвов ехали на скамейку запасных, в недоумении качая головами — одним из таких моментов было «спасение» в третьем периоде, когда голкипер «ограбил» Джонатана Юбердо, великолепно поймав шайбу в ловушку.

«Именно так он и делает разницу между победой и поражением. Он каждый вечер даёт нам шанс на победу. Сегодня он снова был выдающимся», — похвалил одноклубника Эса Линделл. «Действительно», Антон был очень хорош два вечера подряд. Трудно сравнивать матчи, но когда нам нужны сейвы, он их делает, — добавил Рик Боунесс.

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После того, как Худобин перешёл в «Даллас» в сезоне-2018/2019, он делал не менее 40 сейвов в 11 матчах (95,2% отражённых бросков в этих матчах). Примечательно, что лишь в 7 из них техасцы одерживали победу, 2 были проиграны в основное время, и ещё 2 — вне его. После второй игры с «Флоридой» Худобин стал вторым голкипером в истории клуба, у кого на счету есть несколько матчей на ноль, в которых он отбивал более 40 выстрелов. Если же брать все команды в карьере Антона, то матчей с 40 и более отражёнными бросками, то их было 21, из которых победными оказались 15.

«Победа — это победа. Это всегда здорово. Вы слышите победную музыку сейчас в нашей раздевалке, и это приятно. Преодолеть эту серию из шести поражений было действительно важно», — сказал Худобин.

Максим Замятин

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