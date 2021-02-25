Как же хорош Капризов! Русский новичок НХЛ отдал два шикарных паса и мог забить 4 раза за одну смену: видео

В Миннесоте продолжают восхищаться игрой Кирилла Капризова. Свой первый сезон в НХЛ русский форвард проводит просто блестяще, лидируя в гонке бомбардиров своей команды и практически в каждом матче набирая очки. Двухнедельный карантин, на котором сидели игроки «Уайлд» из-за коронавируса, никак не сказался на форме 23-летнего нападающего. Вернувшись на лед, он снова стал бить клубные рекорды и приносить победы. Его тройка с Раском и Цуккарелло — лучшее, что сейчас есть в атаке «дикарей». За две предыдущие встречи она набрала 14 очков. И с «Эвеланш» продолжила зажигать в нападении.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3792fbb881e72b81094" data-vnd="c3792fbb881e72b81094" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3792fbb881e72b81094" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Колорадо», как один из самых сильных клубов лиги, был фаворитом матча с «Миннесотой». Но вот только гости не были согласны с таким раскладом и с первых минут включились в игру. В середине первого периода «Уайлд» открыли счет. Капризов отобрал шайбу у соперника, убежал по флангу и перекинулся несколькими передачами с Раском, а затем шайба оказалась у Цуккарелло, который отправил ее под перекладину. Матс заработал 400 очков в НХЛ, а Кирилл — 14-е в 16 матчах. Россиянин только упрочил свое лидерство по результативным действиям в команде.

У «лавин» голевые моменты тоже были. В падении заряжал по воротам Ничушкин, но Кахконен уверенно справился с броском. Валерий в этом сезоне играет не слишком результативно — в 15 матчах всего 3 (2+1) очка. При этом нельзя назвать его игру провальной. К примеру, в этом матче он на себе заработал удаление, правда, хозяева не смогли его реализовать, а в итоге даже пропустили от Фолинью. Но до этого «Колорадо» сначала сравнял счет стараниями Компфера, а затем пропустил от Паризе. Для Зака этот гол стал 800-м очком в НХЛ. Просто исторический матч для «Миннесоты».

Капризов хоть очков во втором периоде не набрал, но запомнился на льду чуть ли не больше всех. Кирилл ближе к концу двадцатиминутки провел выдающуюся смену, раза четыре имея возможность забить Грубауэру. Североамериканских комментаторов и болельщиков восхитила не только нацеленность Капризова на ворота, но и его невероятное хоккейное мастерство. Чего стоят только эти кораблики! Если россиянин продолжит сезон также здорово, то точно будет в числе претендентов на приз лучшему новичку. Слишком уж большое влияние он имеет на свою команду.

На третий период гости вышли, лидируя в счете 3:1. Однако с таким соперником, как «Колорадо», ни в чем нельзя быть уверенным, даже ведя в две шайбы. «Эвеланш» потребовалось три минуты, чтобы отыграть один гол. Наконец-то у хозяев сработало большинство, с которым были сложности в последних встречах, да и по сезону процент реализации не самый высокий (23%). После шайбы Кадри хозяева еще больше нацелились на атаку, а у Кахконена работы заметно прибавилось.

Вот только Капризов с партнерами не был согласен с таким раскладом. Еще одна гениальная передача от русского форварда, и гол Хартмана. С таким Кириллом у «Колорадо» шансов не было. Еще через минуту Штурм реализовал выход «один в ноль» и снял вопросы по победителю в этом матче. Шестую шайбу «дикари» забросили уже в пустые ворота и впервые в сезоне одержали четыре победы подряд.

Официальный сайт НХЛ