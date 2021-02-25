Российский голкипер НХЛ повторил рекорд 49-летней давности

Встреча прошла в ночь на 25 февраля и завершилась победой «Старс» со счетом 3:0, причем Худобин отразил 43 броска. Для россиянина это второй случай в карьере, когда он сделал более 40 спасений за игру и не пропустил.

По количеству таких шатаутов («сухих матчей») Худобин вышел на первое место в истории клуба, разделив его с Чезаре Маньяго. Канадец второй матч провел в 1972-м.

Худобин выступает в НХЛ с 2007 года. Он известен игрой за «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс», «Анахайм Дакс». В составе сборной России он завоевал золото чемпионата мира 2014 года.

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