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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский голкипер НХЛ повторил рекорд 49-летней давности

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старс» Антон Худобин повторил рекорд 49-летней давности в матче с «Флоридой Пантерс». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте NHL Public Relations.

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Источник: AP 2020

Встреча прошла в ночь на 25 февраля и завершилась победой «Старс» со счетом 3:0, причем Худобин отразил 43 броска. Для россиянина это второй случай в карьере, когда он сделал более 40 спасений за игру и не пропустил.

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По количеству таких шатаутов («сухих матчей») Худобин вышел на первое место в истории клуба, разделив его с Чезаре Маньяго. Канадец второй матч провел в 1972-м.

Худобин выступает в НХЛ с 2007 года. Он известен игрой за «Бостон Брюинс», «Каролину Харрикейнс», «Анахайм Дакс». В составе сборной России он завоевал золото чемпионата мира 2014 года.

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17 февраля сообщалось, что российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин вошел в историю после матча против «Баффало Сэйбрс». Сорокин отстоял на ноль, отразив за матч 20 бросков. 25-летний россиянин стал седьмым голкипером-новичком «Айлендерс», сумевшим сделать шатаут в дебютном сезоне в лиге.

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