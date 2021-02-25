Голкипер «Далласа» Худобин признан первой звездой дня в НХЛ
ТАСС, 25 февраля. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 25 февраля. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
В гостевом матче против «Флориды» (3:0) Худобин во второй раз в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 43 броска.
Второй звездой признан форвард «Торонто» Вильям Нюландер, забросивший 2 шайбы в ворота «Калгари» (2:1 ОТ).
Третьей звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, сделавший