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13:21 (мск), источник: ТАСС

Голкипер «Далласа» Худобин признан первой звездой дня в НХЛ

ТАСС, 25 февраля. Российский вратарь «Далласа» Антон Худобин стал первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

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Источник: AP 2020

В гостевом матче против «Флориды» (3:0) Худобин во второй раз в сезоне сохранил ворота в неприкосновенности, отразив 43 броска.

Второй звездой признан форвард «Торонто» Вильям Нюландер, забросивший 2 шайбы в ворота «Калгари» (2:1 ОТ).

Третьей звездой стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, сделавший хет-трик в гостевом матче с «Филадельфией» (3:4).

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