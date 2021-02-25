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13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист Капризов установил очередной рекорд клуба НХЛ

Российский хоккеист Кирилл Капризов установил очередной рекорд клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» в матче против «Колорадо Эвеланш». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Источник: РИА "Новости"

Во встрече, которая прошла в ночь на 25 февраля и завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:2, Капризов отметился двумя результативными передачами. Таким образом, 23-летний форвард набрал два очка в третьем матче кряду и стал первым дебютантом НХЛ в истории «Уайлд», кому это удалось.

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В январе сообщалось, что Капризов стал автором уникального достижения для «Уайлд». Он отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата лиги с «Сан-Хосе Шаркс» и набрал шестое очко в шестом матче НХЛ. Россиянин стал первым новичком в истории клуба, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за шесть дебютных матчей.

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. Ранее он выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за новокузнецкий «Металлург», уфимский «Салават Юлаев» и московский ЦСКА. С армейцами форвард выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, Капризов вызывается в сборную России. С национальной командой он стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

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0:1, 1:2, 1:3
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