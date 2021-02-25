Российский хоккеист Капризов установил очередной рекорд клуба НХЛ

Во встрече, которая прошла в ночь на 25 февраля и завершилась победой «Миннесоты» со счетом 6:2, Капризов отметился двумя результативными передачами. Таким образом, 23-летний форвард набрал два очка в третьем матче кряду и стал первым дебютантом НХЛ в истории «Уайлд», кому это удалось.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--c3792fbb881e72b81094" data-vnd="c3792fbb881e72b81094" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=c3792fbb881e72b81094" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В январе сообщалось, что Капризов стал автором уникального достижения для «Уайлд». Он отдал голевой пас в матче регулярного чемпионата лиги с «Сан-Хосе Шаркс» и набрал шестое очко в шестом матче НХЛ. Россиянин стал первым новичком в истории клуба, которому покорилась отметка в одно набранное очко в среднем за игру за шесть дебютных матчей.