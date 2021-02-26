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12:25 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ. Варламов отразил 34 броска и отдал голевой пас

ТАСС, 26 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:2 обыграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

Голами в составе победителей отметились Адам Пелеч (4-я минута), Мэтью Барзал (13), Энтони Бовилье (46), Джо Эберле (51), Жан-Габриэль Пажо (53), Андерс Ли (55), Оливер Вальстрём (57). За «Бостон» отличились Ник Ричи (2), Крейг Смит (32).

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 броска по своим воротам, а также отдал голевую передачу, которая стала для голкипера восьмой за карьеру в НХЛ.

«Айлендерс» набрали 23 очка за 19 матчей и поднялись на третье место в таблице Восточного дивизиона. «Бостон» с 24 очками в 17 играх занимает первое место.

Следующий матч «Айлендерс» проведут 28 февраля дома против «Питтсбурга». «Бостон» 27 февраля на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».

В другом матче игрового дня «Оттава» дома обыграла «Калгари» (6:1), нападающие хозяев Артем Анисимов и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами. После четвертой пропущенной шайбы в составе «Калгари» произошла замена вратаря: вместо Давида Риттиха на площадке появился россиянин Артем Загидулин, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. «Чикаго» на выезде переиграл «Коламбус» (2:0).

Во время загрузки произошла ошибка.
Нью-Йорк Айлендерс
7:2
2:1, 0:1, 5:0
Бостон Брюинз
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