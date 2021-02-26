«Айлендерс» обыграли «Бостон» в матче НХЛ. Варламов отразил 34 броска и отдал голевой пас
ТАСС, 26 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:2 обыграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 26 февраля. «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 7:2 обыграл «Бостон» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Голами в составе победителей отметились Адам Пелеч (4-я минута), Мэтью Барзал (13), Энтони Бовилье (46), Джо Эберле (51),
Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 34 броска по своим воротам, а также отдал голевую передачу, которая стала для голкипера восьмой за карьеру в НХЛ.
Следующий матч «Айлендерс» проведут 28 февраля дома против «Питтсбурга». «Бостон» 27 февраля на выезде сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
В другом матче игрового дня «Оттава» дома обыграла «Калгари» (6:1), нападающие хозяев Артем Анисимов и Евгений Дадонов отметились голевыми передачами. После четвертой пропущенной шайбы в составе «Калгари» произошла замена вратаря: вместо Давида Риттиха на площадке появился россиянин Артем Загидулин, для которого этот матч стал дебютным в НХЛ. «Чикаго» на выезде переиграл «Коламбус» (2:0).