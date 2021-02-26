Овечкин чуть не погубил свою команду. С его грубой ошибки начался камбэк «Питтсбурга», Ови отмазался голевым пасом

Те, кто радовался, что календарь сезона НХЛ-2021 подарит нам сразу 8 матчей между «Вашингтоном» и «Питтсбургом», скорее всего, не подозревали — у такого расписания будет и обратная, не самая приятная сторона. Принципиальные соперники, которые обычно удивляли болельщиков огненными зрелищами, так часто встречались в январе и феврале, что максимально хорошо изучили друг друга, а их противостояние от этого только пострадало. Например, в двух первых матчах нынешней регулярки «Кэпиталз» и «Пингвинз» забросили 16 шайб, а в четвертом и пятом — уже всего 9. Ну, а очередная игра, состоявшаяся в ночь с четверга на пятницу по московскому времени, получилась, пожалуй, самой скучной в дуэли команд Александра Овечкина и Евгения Малкина в 2021-м.

Что говорить, если долгое время самым интересным эпизодом этой встречи оставался эпизод, случившийся на разминке. Пару дней назад Евгений Кузнецов не позволил Евгению Малкину совершить привычный ритуал и поразить ворота соперника перед уходом в раздевалку — тогда форвард «Вашингтона» просто развернул рамку к борту. Теперь история повторилась, с одной лишь разницей — на этот раз Евгений сам поймал шайбу после броска тезки. Кузнецова не смутил даже тот факт, что в прошлой игре его усилия оказались бесполезными, так как «Вашингтон» проиграл.

Ну, а дальше начался очень аккуратный и тягучий хоккей, яркие события в котором случались крайне редко. В первом периоде таких можно выделить три. Это гол Никласа Бэкстрема — швед должен благодарить за него Ника Дженсена, вырезавшего потрясающую обратную передачу.

Момент номер два — силовой прием Тома Уилсона на Марке Янковски. Нападающий «Питтсбурга» вынужден был досрочно отправиться в раздевалку, а Малкин вступил в перепалку с обидчиком, хоккеисты просто обматерили друг друга.

Ну и вот этот сэйв Виктора Ванечека на Брайане Расте. Вот в общем и все. В обычных сезонах все эти события в матчах «Вашингтона» и «Питтсбурга» могли уложиться в пару минут, теперь же они расстянулись на весь игровой отрезок.

Кто же знал, что по ходу второго периода первый покажется едва ли не праздником. Да, «Питтсбург» слегка отомстил Уилсону, тоже уложив его на лед. Да, Овечкин раз за разом бросал по воротам, а однажды чуть не привез гол в собственные ворота, когда его команда играла в большинстве. Да, Кузнецов и Малкина отметились в протоколе, поочередно оказавшись на скамейке штрафников. Но, кажется, от битвы двух многолетних врагов болельщики вправе ждать больше. Да и на битву это было совсем не похоже.

Взбодрить матч удалось Ти Джею Оши. В начале третьей двадцатиминутки американец смело пошел на Майка Мэтисона, потерял равновесие, но в падении отправил шайбу в ворота. Есть один из самых красивых голов сезона!

«Вашингтон» тут же получил шанс добить соперника, заработав большинство, но вместо этого хозяева помогли сопернику перевернуть матч. Постарался Александр Овечкин, который не глядя отдал передачу на синюю линию и отправил в контратаку Брэндона Танева. Тот решил ответить Оши своим шедевром, в одиночку разобравшись с двумя защитниками и голкипером «Кэпиталз». Мощь!

Ну, а еще через пару минут «столичные» позволили слишком многое в своей зоне Джейку Гюнцелю — быстрый и очень симатичный камбэк «Питтсбурга».

Парни из «Питтсбурга» оказались ребятами воспитанными на два подарка от «Вашингтона» ответили собственным, заработав удаление. Столичная команда на своей площадке реализовывает лишнего просто с невероятным процентом и третьим за вечер шансом воспользоваться была обязана. Овечкин и Джон Карлсон поменялись позициями, Ови покатил под бросок американскому защитнику, а тот тонким пасом наше на пятаке Тома Уилсона — 3:2.