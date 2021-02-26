37 сэйвов Бобровского позволили «Флориде» победить «Даллас» без Худобина

У «Флориды» по шайбе забросили Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Голкипер Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 39.

В составе «Далласа» отличились Джо Павелски и Джейми Бенн. Голкипер Антон Худобин участие в матче не принимал, нападающий Денис Гурьянов очков не набрал.