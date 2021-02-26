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12:28 (мск), источник: Sport24

37 сэйвов Бобровского позволили «Флориде» победить «Даллас» без Худобина

В ночь на 26 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Флорида Пантерз» — «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Пантерз» со счетом 3:2.

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У «Флориды» по шайбе забросили Александр Барков, Антон Строльман и Фрэнк Ватрано. Голкипер Сергей Бобровский отразил 37 бросков из 39.

В составе «Далласа» отличились Джо Павелски и Джейми Бенн. Голкипер Антон Худобин участие в матче не принимал, нападающий Денис Гурьянов очков не набрал.

Флорида Пантерз
3:2
0:0, 0:2, 3:0
Даллас Старз
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