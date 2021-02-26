Шикарный гол русского чемпиона НХЛ. После 17 «сухих» матчей Сергачев забил почти с нулевого угла: видео

Календарь НХЛ на финише февраля подарил «Тампе» и «Каролине» что-то похожее на полноценную серию плей-офф — команды провели между собой четыре игры подряд. Все началось с уверенной победы «Харрикейнз» со счетом 4:0, но затем действующий чемпион перехватил инициативу и забрал две следующие встречи — 4:2 и 3:0. В ночь с четверга на пятницу по московскому времени соперники завершили это длинное противостояние, а «Лайтнинг» снова оказались сильнее.

При этом, начиналось все удачнее для «Каролины» в первом периоде гости перебросали соперника со счетом 13−6 и совершенно заслуженно повели в счете. Голевая комбинация с участием Себастьяна Ахо, Йеспера Фаста и Бретта Пеши вышла великолепной, твиттер «ураганов» нашел еще более емкую формулировку: «Это было сексуально».

Но у «Тампы» нашелся свой человек, умеющий забивать красиво. Точнее, в этом сезоне Михаил Сергачев вообще не забивал по-другому, потому что шайба в ворота «Харрикейнз» стала для него первой. Тем удивительней, как уверенно и нагло исполнил все российский защитник.

После выигранного вбрасывания в чужой зоне он пролетел по борту, вывалился на ворота под нулевым углом, но это не помешало Михаилу пробить Джеймса Раймера. Определенно: если уж забрасывать один раз за 18 матчей, то только так!

Удивительные события этого вечера в Тампе продолжились результативной передачей от бэкапа хозяев. Кертис Макиленни, подменявший Андрей Василевского, отразил очередной бросок по своим воротам прямо на клюшку Виктору Хедману, а тот вырезал чудо-пас на Янника Гурда. Нападающий третьего звена зарешал эпизод, как породистый снайпер — идеальным выстрелом в дальнюю девятку.

Закончилось же все голом в пустые ворота от партнера Гурда по тройке нападения Барклая Гудроу. 3:1 — «Тампа» выносит «Каролину» и немного отрывается от нее в турнирной таблице.

Как там Андрей Свечников? У русского вундеркинда из «Харрикейнз» 1 бросок, 1 хит и показатель полезности «-1». Андрей провел очередной невыразительный матч, в последних 11 встречах у него всего 1 заброшенная шайба. Неприятных эмоций Свечникову добавил и жесткий хит у борта от Сергачева, который остался без внимания арбитров.