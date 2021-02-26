Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
03
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Монреаль Канадиенс
63
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Нэшвилл Предаторз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Бостон Брюинз
72
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Питтсбург Пингвинз
52
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Чикаго Блэкхокс
02
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава Сенаторз
Калгари Флэймз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Каролина Харрикейнз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Даллас Старз
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Нью-Джерси Дэвилз
ОТ
34
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
9«Бавария» разгромила «Лацио» в Лиге чемпионов
12:29 (мск), источник: Sport24

«Виннипег» победил «Монреаль», Романов набрал 5-е очко в НХЛ

В ночь на 26 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Виннипег Джетс» — «Монреаль Канадиенсз». Встреча завершилась победой «Джетс» со счетом 6:3.

Наверх

В составе победителей дублем отметился Кайл Коннор. Еще по голу забили Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.

У «Канадиенс» дубль на свой счет записал Йоэль Армиа, еще одна шайба в активе Томаша Татара. Российский защитник Александр Романов отметился голевой передачей. Для него это 5-е (1+4) очко в НХЛ.

Виннипег Джетс
6:3
0:2, 3:1, 3:0
Монреаль Канадиенс
 «Мне очень нравятся голые женщины. Люблю женские тела». Откровенное признание русской фигуристки
В сеть слили откровенные фото эффектной русской фигуристки
Медведю пора проснуться: РПЛ возобновляется после зимней паузы
Отказался от 50 миллионов. В НХЛ дебютировал еще один русский
Уверенная победа «Локомотива» и 0:0 в Питере: ставим на РПЛ
Овечкин чуть не погубил свою команду, но отмазался голевым пасом
В 1/8 финала ЛЕ сыграют «Динамо» К, «Шахтер» и клуб из Норвегии
Рейтинг УЕФА: В марте Голландия обгонит Россию
Шикарный гол русского чемпиона НХЛ. Забил почти с нулевого угла
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь