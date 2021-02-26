«Виннипег» победил «Монреаль», Романов набрал 5-е очко в НХЛ

В составе победителей дублем отметился Кайл Коннор. Еще по голу забили Блейк Уилер, Нейт Томпсон, Пьер-Люк Дюбуа и Марк Шайфли.

У «Канадиенс» дубль на свой счет записал Йоэль Армиа, еще одна шайба в активе Томаша Татара. Российский защитник Александр Романов отметился голевой передачей. Для него это 5-е (1+4) очко в НХЛ.