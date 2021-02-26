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11:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Уткин рассказал о последствиях возможного суда Панарина с Назаровым

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о скандале, который разгорелся вокруг хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

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В своем YouTube-канале Уткин выразил мнение, что нападающему «Нью-Йорка» не стоит подавать в суд на Андрея Назарова, даже если выяснится, что экс-тренер «Витязя» оклеветал 29-летнего хоккеиста.

«Подавать в суд о клевете в случае, если это совершенно очевидный наговор, это означает подарить клеветнику возможность держать эту тему в прессе, в центре внимания еще некоторое длительное время. Бывают обвинения, которые не стоят выеденного яйца», — заявил он.

Уткин также напомнил, что в случае победы Панарина в суде, в американском обществе останется не самое лучшее мнение о российском хоккеисте.

«И возвращаясь к теме репутации в США и некоторых других странах просвещенного Запада — как мы знаем прекрасно, даже если эта тема продержалась в общественном мнении некоторое время, а суд решил в пользу того, кого оклеветали, осадок всегда остается. Мне кажется, не стоит этим заниматься Артемию», — поделился мнением журналист.

Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного клуба, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Хоккеиста задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.

Сам форвард «Нью-Йорка» опроверг обвинения в свой адрес, но в течение неопределенного срока хоккеист не будет выступать за «Рейнджерс».

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