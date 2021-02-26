Уткин рассказал о последствиях возможного суда Панарина с Назаровым
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о скандале, который разгорелся вокруг хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Василий Уткин высказался о скандале, который разгорелся вокруг хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.
В своем
«Подавать в суд о клевете в случае, если это совершенно очевидный наговор, это означает подарить клеветнику возможность держать эту тему в прессе, в центре внимания еще некоторое длительное время. Бывают обвинения, которые не стоят выеденного яйца», — заявил он.
«И возвращаясь к теме репутации в США и некоторых других странах просвещенного Запада — как мы знаем прекрасно, даже если эта тема продержалась в общественном мнении некоторое время, а суд решил в пользу того, кого оклеветали, осадок всегда остается. Мне кажется, не стоит этим заниматься Артемию», — поделился мнением журналист.
Ранее бывший главный тренер «Витязя» Андрей Назаров в интервью рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного клуба, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Хоккеиста задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания.
Сам форвард «Нью-Йорка» опроверг обвинения в свой адрес, но в течение неопределенного срока хоккеист не будет выступать за «Рейнджерс».