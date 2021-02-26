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12:39 (мск), источник: Sport24

Загидулин помог России обновить национальный рекорд в НХЛ

В ночь на 26 февраля (мск) состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Калгари Флэймз». Встреча завершилась разгромом «Флэймз» со счетом 6:1.

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Российский голкипер «Флэймз» Артем Загидулин дебютировал в НХЛ, сменив в середине игры чешского вратаря Давида Риттиха. Загидулин провел на льду 28 минут 13 секунд и отразил 9 бросков из 11.

Загидулин стал уже 10-м вратарем из России, выходившим на лед в этом сезоне НХЛ. Таким образом, рекордный показатель текущего сезона по количеству российских вратарей в лиге был вновь обновлен.

Ранее хотя бы один матч в НХЛ в этом сезоне провели Семен Варламов и Илья Сорокин (оба — «Нью-Йорк Айлендерс»), Александр Георгиев и Игорь Шестеркин (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»), Антон Худобин («Даллас Старз»), Илья Самсонов («Вашингтон Кэпиталз»), Алексей Мельничук («Сан-Хосе Шаркс»).

Оттава Сенаторз
6:1
2:0, 2:1, 2:0
Калгари Флэймз
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