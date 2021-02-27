Хоккеист «Сент-Луиса» Тарасенко может сыграть в одном из ближайших матчей команды

В сентябре 2020 года Тарасенко была проведена операция на плече. Предполагалось, что срок восстановления россиянина составит пять месяцев.

«Сент-Луис» проведет шесть гостевых матчей подряд в период с 28 февраля по 9 марта против «Сан-Хосе», «Анахайма» и «Лос-Анджелеса». «Да, есть хороший шанс, что он сыграет [в одном из выездных матчей]», — заявил Беруби.

26 февраля Тарасенко тренировался вместе с Брэйденом Шенном и Давидом Перроном. «Он занимался в общей группе, потому что приближается к возвращению, — сказал главный тренер “Сент-Луиса”. — Я хочу на него поближе посмотреть, он преодолел длинный путь, проделал отличную работу по набору кондиций и делал все необходимое, чтобы держать себя в форме. Отдаю должное ему и нашему тренерскому штабу».

«Сент-Луис» набрал 22 очка в 20 матчах и занимает вторую строчку в таблице Западного дивизиона.

За команду также выступает нападающий Иван Барбашев, который пропустит шесть из-за травмы ноги, полученной 19 февраля в матче против «Сан-Хосе».

Тарасенко стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Сент-Луиса» в сезоне-2018/19. Россиянин был выбран в первом раунде под общим 16-м номером «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2010 года, всего он провел за клуб 507 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 428 очков (214+214). В плей-офф игрок записал на свой счет 49 очков (33+16) в 74 встречах.