Без Панарина «Рейнджерс» выдали свой лучший матч! Наколотили шесть шайб «Бостону», а Бучневич вынес колено Маршану

Как вы наверняка знаете, громкое интервью Андрея Назарова привело к тому, что «Нью-Йорк Рейнджерс» на неопределенный срок лишились своего лучшего игрока. Сколько еще придется отсиживаться в окопах Артемию Панарину, которого обвиняют в избиении десятилетней давности? Сроки его «отпуска» пока не уточняются.

В первом матче без своего лидера «синерубашечники» хоть и сподобились на три шайбы, но проиграли. А вот вторая игра сложилась успешнее и в некотором роде даже парадоксально. Нет лучшего игрока команды? Значит дело в свои руки должны брать незаметные герои — игроки нижних звеньев. Например, как Жульен Готье, который открыл счет в матче с «Бостоном» броском из левого круга вбрасывания.

Но, прежде всего, отсутствие Панарина — шанс для Алексиса Лафренье. Старт карьеры в НХЛ у первого номера минувшего драфта откровенно не задался. В 17 матчах у него было всего две заброшенные шайбы. Помимо множества других проблем ему, очевидно, мешала конкуренция. Напомним, что Панарин играет на том же левом фланге, что и Лафренье.

В отсутствии Панарина канадский вундеркинд наконец-то получил место в топ-6. И уже в первом периоде он обязан был забивать, когда убежал вдвоем с Павлом Бучневичем на ворота «Бостона». Алексис без стеснений взял на себя инициативу и бросил под перекладину, но… шайба каким-то чуждом вылетела в поле, прозвенев о каркас ворот.

Впрочем, Лафренье все-таки записал свою фамилию в протокол матча. Уже после перерыва он помог отличиться Райану Строуму — постоянному партнеру Панарина. Он отдал не просто пас, а расчертил площадку роскошной поперечной передачей. Доставив шайбу от левого борта в правый круг вбрасывания, вчерашний юниор набрал третье очко в НХЛ.

Кто хоть как-то держал этим вечером «Бостон» на плаву — это их первое звено. Обе шайбы в ворота Александра Георгиева сотворили лидеры «мишек». И когда Патрис Бержерон забивал с передач Маршана и Пастрняка, казалось, что гости вот-вот вернутся в игру и, может быть, даже отыграются. Кто бы мог подумать, что следующий гол они организуют при счете 1:6?

Среди тех, кто выносил «Бостон» вперед ногами, был и Павел Бучневич. После того как «Рейнджерс» реализовали большинство, а Крис Крайдер забросил свою четвертую шайбу в двух матчах, свое слово сказал российский нападающий. Павел идеально открылся на пятаке и дождался паса от Адама Фокса. Защитник все сделал идеально.

А еще раньше Буча проявил себя с неожиданной стороны. Он буквально вынес колено Брэду Маршану. Он ехал атаковать лидера «Брюинз» к борту, но тот в последний момент изменил траекторию, попытавшись уйти от хита. В итоге удар пришелся в ногу. Что-то нам подсказывает, что Павел мог нарваться на удаление.