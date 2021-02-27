Без Панарина «Рейнджерс» выдали свой лучший матч! Наколотили шесть шайб «Бостону», а Бучневич вынес колено Маршану
Проснулся даже Лафренье.
Проснулся даже Лафренье.
Как вы наверняка знаете, громкое интервью Андрея Назарова привело к тому, что «Нью-Йорк Рейнджерс» на неопределенный срок лишились своего лучшего игрока. Сколько еще придется отсиживаться в окопах Артемию Панарину, которого обвиняют в избиении десятилетней давности? Сроки его «отпуска» пока не уточняются.
В первом матче без своего лидера «синерубашечники» хоть и сподобились на три шайбы, но проиграли. А вот вторая игра сложилась успешнее и в некотором роде даже парадоксально. Нет лучшего игрока команды? Значит дело в свои руки должны брать незаметные герои — игроки нижних звеньев. Например, как Жульен Готье, который открыл счет в матче с «Бостоном» броском из левого круга вбрасывания.
Но, прежде всего, отсутствие Панарина — шанс для Алексиса Лафренье. Старт карьеры в НХЛ у первого номера минувшего драфта откровенно не задался. В 17 матчах у него было всего две заброшенные шайбы. Помимо множества других проблем ему, очевидно, мешала конкуренция. Напомним, что Панарин играет на том же левом фланге, что и Лафренье.
В отсутствии Панарина канадский вундеркинд
Впрочем, Лафренье
Кто хоть
Среди тех, кто выносил «Бостон» вперед ногами, был и Павел Бучневич. После того как «Рейнджерс» реализовали большинство, а Крис Крайдер забросил свою четвертую шайбу в двух матчах, свое слово сказал российский нападающий. Павел идеально открылся на пятаке и дождался паса от Адама Фокса. Защитник все сделал идеально.
А еще раньше Буча проявил себя с неожиданной стороны. Он буквально вынес колено Брэду Маршану. Он ехал атаковать лидера «Брюинз» к борту, но тот в последний момент изменил траекторию, попытавшись уйти от хита. В итоге удар пришелся в ногу.
Любопытно, что именно Маршан и поставил точку в этом удивительном матче, но вряд ли болельщикам «Бостона» было легче от того, что их команда проиграла с разницей не в пять, а в четыре шайбы. Ну, а «Рейнджерс» провели самый результативный матч в сезоне, доказав, что не зависят от Панарина так, как это принято считать. Артемий им, конечно, нужен, но его вынужденный отпуск — шанс для других проявить себя.