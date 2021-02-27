Капризов признан 2-й звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»
Форвард Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против
Форвард Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против
Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Кэм Тальбо, отразивший 27 бросков из 28. Третьей звездой стал защитник «Миннесоты» Йонас Бродин, отдавший одну голевую передачу.
«Миннесота» выиграла 5-й матч подряд и прервала победную серию «Лос-Анджелеса» которая насчитывала 6 встреч.