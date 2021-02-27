Капризов признан 2-й звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

Форвард Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингз. Встреча прошла в ночь на 27 февраля (мск) и завершилась со счетом 3:1 в пользу «дикарей», а Капризов забросил первую шайбу своей команды.