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10:50 (мск), источник: Sport24

Капризов признан 2-й звездой матча «Миннесота» — «Лос-Анджелес»

Форвард Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против Лос-Анджелес Кингз. Встреча прошла в ночь на 27 февраля (мск) и завершилась со счетом 3:1 в пользу «дикарей», а Капризов забросил первую шайбу своей команды.

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Первой звездой признан вратарь «Уайлд» Кэм Тальбо, отразивший 27 бросков из 28. Третьей звездой стал защитник «Миннесоты» Йонас Бродин, отдавший одну голевую передачу.

«Миннесота» выиграла 5-й матч подряд и прервала победную серию «Лос-Анджелеса» которая насчитывала 6 встреч.

Миннесота Уайлд
3:1
3:0, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
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