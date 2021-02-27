Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу броском
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу броском
Капризов отличился голом на 13-й минуте и был признан второй звездой матча. В комментариях пользователи сети назвали заброшенную шайбу хоккеиста «божественной».
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Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых он набрал 16 (5+11) очков. Спортсмен также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом в 2018 году.