Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот

Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых он набрал 16 (5+11) очков. Спортсмен также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом в 2018 году.