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12:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский игрок НХЛ Капризов забил «божественный» гол броском из-за ворот

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов забросил шайбу броском из-за ворот в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингс». Видео появилось в Twitter лиги.

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Источник: AP 2020

Капризов отличился голом на 13-й минуте и был признан второй звездой матча. В комментариях пользователи сети назвали заброшенную шайбу хоккеиста «божественной».

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Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

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Капризов подписал двухлетний контракт с «Миннесотой» в июле 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 17 матчах, в которых он набрал 16 (5+11) очков. Спортсмен также известен по выступлениям в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московский ЦСКА, с которым он выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России форвард стал олимпийским чемпионом в 2018 году.

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Миннесота Уайлд
3:1
3:0, 0:0, 0:1
Лос-Анджелес Кингз
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