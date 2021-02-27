Овечкин злится без голов, Кузнецов угодил на больничный. Но «Вашингтон» побеждает и без участия русских звезд
5:2 — победа над «Нью-Джерси».
5:2 — победа над «Нью-Джерси».
После проблем в начале февраля «Вашингтон» начинает приходить в себя. «Кэпиталз» уже на втором месте в Восточном дивизионе, а два подряд матча с аутсайдером группы «Нью-Джерси» — отличная возможность обогнать «Бостона» и возглавить турнирную таблицу. Только накануне первого матча «столичные» потеряли Евгения Кузнецова. Русский форвард не вышел на раскатку, а клуб объявил, что у игрока травма верхней части тела. Однако повреждение несерьезное, и в следующей встрече нападающий может вернуться в строй. Зато в составе оказался Овечкин, который пропустил вчерашнюю тренировку — капитану просто дали восстановиться.
Не сказать, что отдых положительно повлиял на Александра. Полезными действиями он не отметился и даже не набрал очков в первом периоде, когда гости забили три гола. Уже на четвертой минуте Шульц отдал классный поперечный пас на Хатауэйя, а тот отправил шайбу в ворота.
Удвоил преимущество «Вашингтона» Спронг. А третий гол Блэквуду забил Эллер: «столичные» убежали «три в один» и без труда расправились с голкипером «Дэвилз». «+1» заработал Овечкин, который участвовал в атаке. Второй раз в сезоне «Кэпиталз» забили три гола в первом периоде — первый раз это удалось «Питтсбургу» 19 января. Тогда команда не смогла удержать преимущество и уступила в овертайме. В этот раз соперник тоже сумел потрепать нервы.
Хотя по началу встречи не создавалось впечатления, что «Нью-Джерси» смогут навязать борьбу одному из фаворитов сезона. За первые пять минут хозяева не нанесли ни одного броска по воротам Ванечека, который в этом регулярном чемпионате, кажется, стал первым номером. Самсонов все еще не провел ни одного матча в НХЛ после болезни и сейчас находится в запасе. В концовке первого периода «Дэвилз» за семь секунд реализовали большинство стараниями Хишера. А после перерыва сократил отставание до минимума Заха, проводящий отличный сезон (его результативная серия длится уже 9 матчей, за которые он набрал 11 очков).
У «Вашингтона» была возможность забить в большинстве, но Овечкину с партнерами не удалось его реализовать. По ходу второй двадцатиминутки Александр еще и удаление получил, чем был очень недоволен и злился на скамейке штрафников. В третьем периоде стопроцентный шанс забросить шайбу был у Гусева, но Никита промахнулся буквально по пустым воротам. После трех встреч с очками русский форвард рисковал уйти со льда с нулем.
Ванечеку вообще пришлось поработать в концовке встречи — хозяева никак не хотели сдаваться. Но одного желания оказалось мало, особенно когда допускаешь провалы в обороне и упускаешь Врану «один в ноль». Чех сделал 4:2 за восемь минут до конца и, кажется, снял все вопросы по победителю в этой игре. За 53 секунды до финальной сирены Дауд забил в пустые ворота. Итоговый счет — 5:2.
Но завтра у «Нью-Джерси» будет возможность взять реванш.
Дарья Тубольцева