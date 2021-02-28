«Питтсбург» вырвал в овертайме победу у «Айлендерс». У Варламова — 27 сейвов
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В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Крис Летанг и Джаред Маккан, а у «Айлендерс» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли. Точку в в овертайме поставил канадский защитник «Пингвинз» Крис Летанг, оформивший дубль.
Российский вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 27 бросков из 31, его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 1 голевую передачу за 20.54 на льду, завершив игру с показателем полезности «0».
В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях всухую переиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:0. Форварды гостей Илья Михеев и Александр Барабанов — без очков.