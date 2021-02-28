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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

«Питтсбург» вырвал в овертайме победу у «Айлендерс». У Варламова — 27 сейвов

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Нассау Колизеум» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Нью-Йорк Айлендерс» в овертайме уступил «Питтсбург Пингвинз» со счётом 3:4.

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Источник: AP 2020

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Крис Летанг и Джаред Маккан, а у «Айлендерс» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли. Точку в в овертайме поставил канадский защитник «Пингвинз» Крис Летанг, оформивший дубль.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 27 бросков из 31, его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 1 голевую передачу за 20.54 на льду, завершив игру с показателем полезности «0».

В параллельном матче «Торонто Мэйпл Лифс» в гостях всухую переиграл «Эдмонтон Ойлерз» — 4:0. Форварды гостей Илья Михеев и Александр Барабанов — без очков.

Нью-Йорк Айлендерс
3:4ОТ
1:0, 2:2, 0:1
Питтсбург Пингвинз
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