«Питтсбург» вырвал в овертайме победу у «Айлендерс». У Варламова — 27 сейвов

В основное время в составе «Питтсбурга» отличились Сидни Кросби, Крис Летанг и Джаред Маккан, а у «Айлендерс» — Брок Нельсон, Мэтью Барзал и Джош Бейли. Точку в в овертайме поставил канадский защитник «Пингвинз» Крис Летанг, оформивший дубль.

Российский вратарь «Нью-Йорка» Семён Варламов отразил 27 бросков из 31, его соотечественник из «Питтсбурга» Евгений Малкин отдал 1 голевую передачу за 20.54 на льду, завершив игру с показателем полезности «0».