Большой провал русского вратаря в Америке. Худобин пустил 5 голов за 28 минут и не доиграл матч против чемпиона НХЛ
Черный день в карьере Антона.
Черный день в карьере Антона.
Реинкарнация прошедшего финала
Угодивший в серьезный кризис и одержавший всего одну победу в последних восьми встречах «Даллас» оказался для команды Купера в целом и Сергачева в частности достаточно легкой добычей, во многом благодаря неудачной игре русского вратаря «Старз», еще несколько месяцев назад творившего настоящие чудеса против сегодняшнего соперника.
«В моей карьере были как хорошие игры, так и плохие. Возможно, это один из лучших матчей. Я не знаю, не размышляю на эту тему. Просто радуюсь победе», — сказал голкипер «Далласа» Антон Худобин после недавнего матча против «Флориды», в котором российский вратарь оформил «сухарь» и помог победить своей команде.
Герой прошлогоднего
Хозяева начали встречу с серии интересных комбинаций на чужой половине площадки, в то время как у «Далласа» совершенно не клеилась игра в чужой зоне. Несмотря на в целом академичный хоккей с обеих сторон, уровень принципиальности этого противостояния находил свое отражение в редких стычках: сначала Олексяк и Марун не нашли иного способа выяснить отношения, кроме как скинуть перчатки и продемонстрировать владение боксерой техникой, а затем случился диалог на повышенных тонах между Михаилом Сергачевым и Роопи Хинтцем, который нанес бросок по воротам соперника после свистка.
«Тампа» часто гостила в зоне соперника, поэтому вполне предсказуемо открыла счет: получив большинство, команда Купера потратила на его реализацию всего 3 секунды. Защита «Далласа» нерасторопно сыграла на собственном пятачке и позволила Палату расстрелять Худобина с близкой дистанции.
Гости атаковали, играли в большинстве, но никаких дивидендов из этого извлечь не смогли. В то время как «Тампа» пользовалась малейшими голевыми возможностями: Сирелли в меньшинстве вывели один на один с русским голкипером «Далласа», который оказался бессилен против силового нападающего «молний».
Но мучения Худобина только начинались. Не прошло и пяти минут, как в его ворота влетела очередная шайба. На этот раз вина нашего соотечественника более очевидна: Пойнт нанес прямой бросок прямо над плечом уроженца
Следующую шайбу «молнии» забросили после шикарного розыгрыша: Сергачев отпасовал на Джонсона, который затем шикарной передачей вывел Маруна на пустые ворота — 4:0. Российский защитник «Тампы» записал на свой счет вторую передачу в этой встрече.
«Даллас» прибавил в активности, больше времени проводил в чужой зоне и завладел инициативой перед перерывом. Но это никак не помогло команде Боунесса: через минуту после старта третьего периода Стэмкос броском сходу прошил Худобина и отправил его на лавку. Продолжения этого унижения основной голкипер «Старз» не заслуживал — он и так пропустил 5 голов всего за 28 минут.
Замена вратаря не оказала никакого влияния на гостей: «Тампа» на классе завершила матч разгромной победой над прошлогодним соперником по Кубку Стэнли и продлил кошмар «Далласа». Команда Боунесса все дальше от кубковой четверки Центрального дивизиона.