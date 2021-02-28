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10:17 (мск), источник: Sport24

Он был не нужен ни одной команде, но вернулся в НХЛ и сразу забил! Свечников-старший ждал этого момента 489 дней

Триумфальное возвращение проспекта «Детройта» в НХЛ.

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Источник: AP 2020

Истории верности своей мечте вопреки окружающим обстоятельствам вдохновляли людей во все времена. После завоевания Вячеславом Войновым первого Кубка Стэнли его карьерный путь послужил огромной мотивацией для многих хоккеистов: три года он безвылазно просидел в АХЛ, чтобы в один момент подняться в первую команду «Лос-Анджелеса», тут же завоевать место в основном составе и стать обладателем серебряной чашки. Однако иногда чрезмерное упорство, напротив, вредит карьерам молодых игроков: одним из подобных примеров в последнее время Евгений Свечников.

Один из самых перспективных форвардов драфта-2015 проводит в системе «Детройта» уже шестой сезон.

Пока его младший брат становился лидером «Каролины», Свечников-старший никак не мог найти себя и закрепиться в составе «Ред Уингз»: ежегодно заокеанские эксперты ждали от него прорыва, но каждый раз уроженец Барнаула сталкивался с непреодолимыми трудностями. Постоянные травмы вкупе с потерей уверенности не позволяли Свечникову заиграть в лучшей лиге мира и оправдать выданные ранее авансы.

Прошедшим летом казалось, что лучшим решением для молодого форварда станет возвращение на родину. Но несмотря на заинтересованность «Ак Барса» в подобном сценарии, агент игрока заявил, что его клиент останется в Америке и продолжит завоевывать место в составе «Детройта».

«У Евгения Свечникова не было планов играть в России. Сейчас Женя себя видит только в «Детройте». Это его команда. Нет никаких причин, чтобы он уезжал отсюда. Он способен и обязательно будет играть за «Детройт», — сказал Марк Гандлер.

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Чуть позже генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов все-таки рассказал, что игрок был готов вернуться в Россию, но не на целый сезон, что категорически не устроило «Ак Барс»:

«У нас были долгие переговоры с ним и его агентом. Но они стояли на своем, что готовы поехать в Россию только до Нового года. Деньги большие не просили, но нас такая позиция не устроила. Для игрока это неплохо, возможность набрать игровую форму. А клубу какая выгода?», — рассказал подробности переговоров Якубов.

В начале января показалось, что Евгений сильно ошибся, отказавшись ехать в КХЛ — руководство «Детройта» выставило своего проспекта на драфт отказов, сделав его и без того незавидные карьерные перспективы совсем грустными.

Ни один клуб Свечникова с драфта не забрал, в Америке на тот момент он не был нужен никому. Кажется, в тот момент в нападающего верили только его родные:

«Он получил небольшую травму, сейчас восстанавливается. Скорее всего, начнет сезон в АХЛ. Если начнет хорошо — будет хороший шанс, что его поднимут в главную команду. Я знаю, что Женя будет играть в НХЛ — это вопрос времени», — поддердивал его брат Андрей.

Пророчество лидера «Харрикейнз» сбылось: Свечников-старший стартовал в АХЛ с заброшенной шайбы, а в субботней встрече против «Чикаго» он впервые за последние 489 дней вышел на лед в матче НХЛ. Вышел и отметил свое возвращение в лучшую лигу мира так, как об этом мечтает абсолютное большинство хоккеистов мира: сначала Евгений отметился заброшенной шайбой, шикарно сыграв на добивании.

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А через пять минут добавил к этому еще и голевую передачу.

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Несмотря на локальный успех, Свечников по-прежнему не является незаменимым игроком даже в переживающем перестройку «Детройте». Однако этот матч вполне способен вселить уверенность в некогда одного из самых талантливых хоккеистов своего возраста и помочь ему наконец исполнить давнюю мечту — играть в лучшей лиге мира. Настойчивости для этого ему точно должно хватить!

Чикаго Блэкхокс
3:5
0:1, 1:2, 2:2
Детройт Ред Уингз
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