Он был не нужен ни одной команде, но вернулся в НХЛ и сразу забил! Свечников-старший ждал этого момента 489 дней
Триумфальное возвращение проспекта «Детройта» в НХЛ.
Триумфальное возвращение проспекта «Детройта» в НХЛ.
Истории верности своей мечте вопреки окружающим обстоятельствам вдохновляли людей во все времена. После завоевания Вячеславом Войновым первого Кубка Стэнли его карьерный путь послужил огромной мотивацией для многих хоккеистов: три года он безвылазно просидел в АХЛ, чтобы в один момент подняться в первую команду «Лос-Анджелеса», тут же завоевать место в основном составе и стать обладателем серебряной чашки. Однако иногда чрезмерное упорство, напротив, вредит карьерам молодых игроков: одним из подобных примеров в последнее время Евгений Свечников.
Пока его младший брат становился лидером «Каролины»,
Прошедшим летом казалось, что лучшим решением для молодого форварда станет возвращение на родину. Но несмотря на заинтересованность «Ак Барса» в подобном сценарии, агент игрока заявил, что его клиент останется в Америке и продолжит завоевывать место в составе «Детройта».
«У Евгения Свечникова не было планов играть в России. Сейчас Женя себя видит только в «Детройте». Это его команда. Нет никаких причин, чтобы он уезжал отсюда. Он способен и обязательно будет играть за «Детройт», — сказал Марк Гандлер.
Чуть позже генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов
«У нас были долгие переговоры с ним и его агентом. Но они стояли на своем, что готовы поехать в Россию только до Нового года. Деньги большие не просили, но нас такая позиция не устроила. Для игрока это неплохо, возможность набрать игровую форму. А клубу какая выгода?», — рассказал подробности переговоров Якубов.
Ни один клуб Свечникова с драфта не забрал, в Америке на тот момент он не был нужен никому. Кажется, в тот момент в нападающего верили только его родные:
«Он получил небольшую травму, сейчас восстанавливается. Скорее всего, начнет сезон в АХЛ. Если начнет хорошо — будет хороший шанс, что его поднимут в главную команду. Я знаю, что Женя будет играть в НХЛ — это вопрос времени», — поддердивал его брат Андрей.
Пророчество лидера «Харрикейнз» сбылось:
А через пять минут добавил к этому еще и голевую передачу.
Несмотря на локальный успех, Свечников