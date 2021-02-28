Он был не нужен ни одной команде, но вернулся в НХЛ и сразу забил! Свечников-старший ждал этого момента 489 дней

Истории верности своей мечте вопреки окружающим обстоятельствам вдохновляли людей во все времена. После завоевания Вячеславом Войновым первого Кубка Стэнли его карьерный путь послужил огромной мотивацией для многих хоккеистов: три года он безвылазно просидел в АХЛ, чтобы в один момент подняться в первую команду «Лос-Анджелеса», тут же завоевать место в основном составе и стать обладателем серебряной чашки. Однако иногда чрезмерное упорство, напротив, вредит карьерам молодых игроков: одним из подобных примеров в последнее время Евгений Свечников.

Один из самых перспективных форвардов драфта-2015 проводит в системе «Детройта» уже шестой сезон.

Пока его младший брат становился лидером «Каролины», Свечников-старший никак не мог найти себя и закрепиться в составе «Ред Уингз»: ежегодно заокеанские эксперты ждали от него прорыва, но каждый раз уроженец Барнаула сталкивался с непреодолимыми трудностями. Постоянные травмы вкупе с потерей уверенности не позволяли Свечникову заиграть в лучшей лиге мира и оправдать выданные ранее авансы.

Прошедшим летом казалось, что лучшим решением для молодого форварда станет возвращение на родину. Но несмотря на заинтересованность «Ак Барса» в подобном сценарии, агент игрока заявил, что его клиент останется в Америке и продолжит завоевывать место в составе «Детройта».

«У Евгения Свечникова не было планов играть в России. Сейчас Женя себя видит только в «Детройте». Это его команда. Нет никаких причин, чтобы он уезжал отсюда. Он способен и обязательно будет играть за «Детройт», — сказал Марк Гандлер.

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Чуть позже генеральный менеджер казанского клуба Рафик Якубов все-таки рассказал, что игрок был готов вернуться в Россию, но не на целый сезон, что категорически не устроило «Ак Барс»:

«У нас были долгие переговоры с ним и его агентом. Но они стояли на своем, что готовы поехать в Россию только до Нового года. Деньги большие не просили, но нас такая позиция не устроила. Для игрока это неплохо, возможность набрать игровую форму. А клубу какая выгода?», — рассказал подробности переговоров Якубов.

В начале января показалось, что Евгений сильно ошибся, отказавшись ехать в КХЛ — руководство «Детройта» выставило своего проспекта на драфт отказов, сделав его и без того незавидные карьерные перспективы совсем грустными.

Ни один клуб Свечникова с драфта не забрал, в Америке на тот момент он не был нужен никому. Кажется, в тот момент в нападающего верили только его родные:

«Он получил небольшую травму, сейчас восстанавливается. Скорее всего, начнет сезон в АХЛ. Если начнет хорошо — будет хороший шанс, что его поднимут в главную команду. Я знаю, что Женя будет играть в НХЛ — это вопрос времени», — поддердивал его брат Андрей.

Пророчество лидера «Харрикейнз» сбылось: Свечников-старший стартовал в АХЛ с заброшенной шайбы, а в субботней встрече против «Чикаго» он впервые за последние 489 дней вышел на лед в матче НХЛ. Вышел и отметил свое возвращение в лучшую лигу мира так, как об этом мечтает абсолютное большинство хоккеистов мира: сначала Евгений отметился заброшенной шайбой, шикарно сыграв на добивании.

А через пять минут добавил к этому еще и голевую передачу.