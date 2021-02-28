«Аризона» проиграла «Колорадо», несмотря на дебютный гол Любушкина в НХЛ
В ночь на 28 февраля (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» — «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой «Эвеланш» со счетом 6:2.
В ночь на 28 февраля (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Аризона Койотис» — «Колорадо Эвеланш». Встреча закончилась победой «Эвеланш» со счетом 6:2.
В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Джейкоб Макдональд, Габриэль Ландеског, Йоонас Донской, Тайсон Джост и
У «Аризоны» заброшенные шайбы на счету Клейтона Келлера и Ильи Любушкина. Для россиянина это первая шайба в НХЛ. Любушкин провел 103-ю встречу в лиге.