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15:11 (мск), источник: Sport24

У Любушкина отобрали дебютную шайбу в НХЛ. Гол переписали на одноклубника

Защитник «Аризоны» Илья Любушкин лишился своего дебютного гола в НХЛ.

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Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:6), но позднее в официальном протоколе взятие ворот переписали на Юхана Ларссона.

Этот гол мог стать для Любушкина первым в 103 матчах в НХЛ. Против «Эвеланш» он провел на льду 16 минут и 27 секунд, совершив 3 силовых приема и заблокировав 2 броска.

Аризона Койотс
2:6
0:1, 1:1, 1:4
Колорадо Эвеланш
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