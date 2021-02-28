У Любушкина отобрали дебютную шайбу в НХЛ. Гол переписали на одноклубника

Россиянин отличился в матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (2:6), но позднее в официальном протоколе взятие ворот переписали на Юхана Ларссона.

Этот гол мог стать для Любушкина первым в 103 матчах в НХЛ. Против «Эвеланш» он провел на льду 16 минут и 27 секунд, совершив 3 силовых приема и заблокировав 2 броска.