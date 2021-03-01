Шикарный бросок Овечкина! Вонзил шайбу в сетку и догнал легенду НХЛ по голам на выезде

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В прошлом матче между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» победу со счётом 5:2 одержали «столичные». Во встрече не принимал участия российский нападающий Евгений Кузнецов, получивший травму верхней части тела.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eace443a1a2c506b4818" data-vnd="eace443a1a2c506b4818" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eace443a1a2c506b4818" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В свою очередь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин тренировался вместе с командой перед игрой, вернувшись на лёд. Ранее российскому хоккеисту предоставили день отдыха. Он пропустил более раннее занятие «Кэпиталз», но ни о каком повреждении речи не шло.

Сегодня «дьяволам» и коллективу Питера Лавиолетта предстояло провести вторую за несколько дней очную встречу, а Кузнецова в заявке снова не оказалось. Значит, Евгений не успел восстановиться от повреждения. Овечкин вышел в первой тройке нападения с Ларсом Эллером и Конором Шири.



Пришла из-за океана и ещё одна важная новость. Пресс-служба «Вашингтона» официально объявила о возвращении в основной состав российского голкипера Ильи Самсонова. В запас был переведён Крэйг Андерсон. Более того, именно Самсонов с первых минут занял место в воротах гостей.

У «Дэвилз» во второй тройке атаки вместе с Браттом и Захой вышел Никита Гусев, защитник Куликов сыграл в паре с Суббэном, а вот швейцарский нападающий Нико Хишир оказался вне заявки из-за повреждения. Всё тот же Суббэн в прошлой игре случайно зарядил партнёру шайбой в лицо. Зато сыграли россиянин Мальцев и белорус Шарангович.

И именно Михаил Мальцев открыл счёт в матче, бросив с кистей из правого круга вбрасывания. Самсонов откровенно зевнул момент, пропустив в ближний угол. После такого казуса можно быстро отправиться обратно в АХЛ. Однако ещё до перерыва Врана воспользовался неуверенной игрой Блэквуда и здорово добил шайбу в ворота после своего же броска.

Вторую двадцатиминутку у «Кэпиталз» активно начало второе звено Никласа Бекстрёма, который в итоге и отличился. Швед вкатился в чужую зону, отыгрался с Уилсоном, получил ответный пас и забил уже в пустые ворота. Защита и голкипер «Нью-Джерси» были буквально размотаны, словно на тренировке в детско-юношеской школе.



Но «дьяволам» повезло, что в воротах «Вашингтона» играл совершенно неготовый к матчу Самсонов. Едва ли не в ответной атаке Шарангович ворвался в чужую зону, бросил из-под соперника, а российский вратарь умудрился пропустить шайбу под рукой. Это был явно не день уроженца Магнитогорска.

Напряжение витало в воздухе — разрядить обстановку решили нападающий хозяев Натан Бастиан и защитник гостей Бренден Диллон, проведшие отличный бой. Обоим выписали по пять минут штрафа.

А как же Овечкин, спросите вы? Сперва едва не отличился Гусев, не сумевший с близкого расстояния переиграть Самсонова. Пошла ответная атака «Вашингтона», в результате которой Александру удался до такой степени хлёсткий бросок, что Блэквуд увидел шайбу уже в сетке собственных ворот. Это седьмая шайба в сезоне для звёздного форварда и вторая за девять игр. Всего за свою карьеру Овечкин забил 362 гола на выезде.

Теперь по этому показателю россиянин делит с легендарным Стивом Айзерманом второе место в истории НХЛ. Уэйн Гретцки является рекордсменом, забросив 402 шайбы на выезде.

Овечкин проводил матч очень активно и много бросал по воротам. Всего у звезды НХЛ стало 713 голов в НХЛ — до Фила Эспозито, у которого 717 голов, Александру осталось четыре шага.

Официальный сайт НХЛ