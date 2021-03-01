Шикарный бросок Овечкина! Вонзил шайбу в сетку и догнал легенду НХЛ по голам на выезде
Мучения закончились? До этого у капитана «Вашингтона» был один гол в восьми играх.
Мучения закончились? До этого у капитана «Вашингтона» был один гол в восьми играх.
В прошлом матче между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вашингтон Кэпиталз» победу со счётом 5:2 одержали «столичные». Во встрече не принимал участия российский нападающий Евгений Кузнецов, получивший травму верхней части тела.
В свою очередь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин тренировался вместе с командой перед игрой, вернувшись на лёд. Ранее российскому хоккеисту предоставили день отдыха. Он пропустил более раннее занятие «Кэпиталз», но ни о каком повреждении речи не шло.
Сегодня «дьяволам» и коллективу Питера Лавиолетта предстояло провести вторую за несколько дней очную встречу, а Кузнецова в заявке снова не оказалось. Значит, Евгений не успел восстановиться от повреждения. Овечкин вышел в первой тройке нападения с Ларсом Эллером и Конором Шири.
Пришла
И именно Михаил Мальцев открыл счёт в матче, бросив с кистей из правого круга вбрасывания. Самсонов откровенно зевнул момент, пропустив в ближний угол. После такого казуса можно быстро отправиться обратно в АХЛ. Однако ещё до перерыва Врана воспользовался неуверенной игрой Блэквуда и здорово добил шайбу в ворота после своего же броска.
Вторую двадцатиминутку у «Кэпиталз» активно начало второе звено Никласа Бекстрёма, который в итоге и отличился. Швед вкатился в чужую зону, отыгрался с Уилсоном, получил ответный пас и забил уже в пустые ворота. Защита и голкипер «Нью-Джерси» были буквально размотаны, словно на тренировке в
Но «дьяволам» повезло, что в воротах «Вашингтона» играл совершенно неготовый к матчу Самсонов. Едва ли не в ответной атаке Шарангович ворвался в чужую зону, бросил
Напряжение витало в воздухе — разрядить обстановку решили нападающий хозяев Натан Бастиан и защитник гостей Бренден Диллон, проведшие отличный бой. Обоим выписали по пять минут штрафа.
Теперь по этому показателю россиянин делит с легендарным Стивом Айзерманом второе место в истории НХЛ. Уэйн Гретцки является рекордсменом, забросив 402 шайбы на выезде.
Овечкин проводил матч очень активно и много бросал по воротам. Всего у звезды НХЛ стало 713 голов в НХЛ — до Фила Эспозито, у которого 717 голов, Александру осталось четыре шага.
За оставшееся время «дьяволы» пытались сравнять счёт, заменили голкипера на шестого полевого хоккеиста, но «Вашингтон» выстоял и добился очередной победы, выиграв со счётом 3:2. «Столичные» продолжают лидировать в Восточном дивизионе.